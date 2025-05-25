Почему мы "падаем" во сне: сомнолог раскрывает один из секретов мозга

Это не психическое расстройство

"Человек может во сне вроде бы падать, потом просыпается из-за, знаете, такого как подергивания", - говорит сомнолог.

По ее словам, это один из видов гипнагогических или гипнопомпических галлюцинаций - состояний, которые случаются во время засыпания или пробуждения.

Во время перехода в первую фазу сна - дремоту - могут возникать так называемые "вестибулярные рывки" или "гипнагогические рывки".

Что вызывает рывок тела во сне

"Механизм до конца не исследован, однако научное сообщество больше склоняется к тому, что это эволюционно обусловлено, потому что, опять же, если мы где-то спали, чтобы не падать или с дерева не свалиться", - объясняет Пилипенко.

Эксперт добавляет, что человек расслабляется, теряет равновесие и координацию тела. И через механизм возбуждения человек как будто падает, двигается и может просыпаться.

Однако фактически эффект падения во сне - это лишь защитный механизм выживания.