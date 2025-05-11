Як налаштувати мозок на щастя: психіатр назвала 12 щоденних звичок, що змінюють життя

Щастя - не подарунок долі та не випадковість. За словами професорки психіатрії Каліфорнійського університету Елісси Епел, це навичка, яку можна тренувати. Її дослідження доводять: невеликі щоденні дії переписують мозок, змінюючи ставлення до життя.

Як можна налаштувати свій мозок на щастя і які 12 звичок вам для цього потрібні щоденно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Щастя - це не везіння, а звичка. І її можна виробити

Професорка психіатрії з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Елісса Епел стверджує: щастя не залежить ні від генетики, ні від удачі. Це радше результат щоденних рішень.

У межах дослідження The Big JOY Project її команда виявила: мікродії, тобто, прості кроки - здатні змінювати наш мозок і світосприйняття.

Ось 12 звичок, які справді можуть змінити ваше життя:

1. Робіть п’ять добрих вчинків на день

Це може бути щось дрібне: сказати приємне знайомому, подзвонити бабусі чи просто притримати двері. Кожен такий жест запускає в мозку позитивну реакцію, що підсилює відчуття радості.

2. Практикуйте вдячність

Почніть день із короткого списку - за що ви вдячні? Кава, сонце, підтримка друга. Проговорюйте вголос або занотовуйте - це формує позитивний настрій на день.

3. Виходьте на природу

Навіть 10 хвилин на свіжому повітрі серед зелені знижують стрес і перезавантажують нервову систему. Прогулянка парком чи просто погляд на небо з балкона працюють краще за антистресові додатки.

4. Знаходьте сенс у труднощах

Життя не ідеальне. Але замість питати "чому це сталося", спробуйте: "що я можу з цього винести?". Така зміна фокуса зменшує тривожність.

5. Радійте за інших

Щиро тіштеся успіхам близьких - це підсилює соціальні зв'язки та заряджає позитивом. У мозку активується та сама зона, що й при власних досягненнях.

6. Згадуйте свої цінності

Напишіть 3-5 головних життєвих цінностей - і перевіряйте, чи ваші дії їм відповідають. Це зміцнює внутрішню опору й знижує сумніви.

7. Вчіться співчуттю замість образ

Гнів природний, але жити в ньому шкідливо. Спробуйте подивитись на ситуацію очима іншої людини - це полегшить прощення.

8. Зберігайте здатність дивуватись

Пригадуйте моменти захоплення: небо перед грозою, звук музики, обійми. Ці спалахи змінюють сприйняття світу і зміцнюють душевне здоров’я.

9. Уявляйте ідеальні стосунки

Візуалізуйте, як виглядають ваші найкращі стосунки. Які слова, яка підтримка? Це допоможе перенести позитивний сценарій у реальність.

10. Практикуйте самоспівчуття

Покладіть руку на серце й скажіть: "Це важко. Я не одна. Я підтримую себе". Цей простий ритуал знижує рівень стресу й повертає стабільність.

11. Робіть цифрові паузи

Хоча б пів години без екранів щодня - це не розкіш, а необхідність. Менше стрічок новин - більше контакту з собою.

12. Згадуйте кумедні моменти

Перед сном згадайте три смішні речі за день. Мем, фраза, ситуація. Гумор зменшує рівень кортизолу та зміцнює емоційну стійкість.

Щастя - це не міраж. Це навичка, яку можна тренувати. І щоденна практика добрих звичок - найкраща інвестиція в себе.