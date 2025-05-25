Чому ми "падаємо" уві сні: сомнолог розкриває один із секретів мозку

Багато людей знайомі з відчуттям падіння уві сні, після якого тіло мимоволі здригається, і ти прокидаєшся.

Що це означає, в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила сомнологиня Дар'я Пилипенко.

Це не психічний розлад

"Людина може уві сні начебто падати, потім прокидається через, знаєте, таке як посмикування", - каже сомнологиня.

За її словами, це один з видів гіпнагогічних або гіпнопомпічних галюцинацій - станів, які трапляються під час засинання або прокидання.

Під час переходу в першу фазу сну - дрімоту - можуть виникати так звані "вестибулярні ривки" або "гіпнагогічні ривки".

Що викликає ривок тіла у сні

"Механізм до кінця не досліджений, однак наукове товариство більше схильне до того, що це еволюційно обумовлено, тому що, знову таки, якщо ми десь спали, щоб не падати чи з дерева не звалитися", - пояснює Пилипенко.

Експертка додає, що людина розслабляється, втрачає рівновагу та координацію тіла. І через механізм підбуджування людина неначе падає, рухається та може прокидатися.

Однак фактично ефект падіння уві сні - це лише захисний механізм виживання.