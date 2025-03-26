Чай з лимоном та часник під час застуди. Розвіяно головний міф, в який вірили усі

Багато українців під час застуди або грипу звертаються до народних методів лікування - п’ють чай з лимоном, їдять часник чи приймають великі дози вітаміну С. Але наскільки це ефективно? Чи можуть такі методи замінити професійне лікування?

Чи справді народні методи лікують ГРВІ та грип?

"Це не лікування. Це лише додаткові засоби, які, на думку людей, можуть мати певний корисний ефект", - сказала медик.

Наприклад, часник і цибуля містять фітонциди, які мають антимікробну дію, а чай з лимоном допомагає як симптоматичний засіб. Але такі методи не впливають безпосередньо на вірус і не можуть його знищити.

Чи варто приймати вітамін С?

"Я не проти вітаміну С, головне - не передозувати. Надмірне споживання може спричинити подразнення шлунка, особливо у людей із хронічними проблемами шлунково-кишкового тракту", - сказала Алла Волоха.

Високі дози аскорбінової кислоти можуть погіршити стан пацієнтів із гастритом або гастроентеритом.

Які можуть бути ризики самолікування?

Одним із найнебезпечніших наслідків самолікування можуть бути алергічні або анафілактичні реакції на медичні препарати.

"Також, якщо в людини тяжкий стан, самолікування може призвести до серйозних ускладнень", - застерігає лікар.

Якщо симптоми легкі, можна використовувати симптоматичні засоби, щоб полегшити стан. Але якщо є сумніви або стан погіршується, самолікування може лише зашкодити. У таких випадках обов’язково потрібно звернутися до лікаря, щоб не пропустити ускладнення.

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