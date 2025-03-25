"Ця хвиля збільшується". Лікар розповіла, чому в березні в Україні "пік грипу"
Грип в Україні зазвичай "лютує" в зимові місяці, але цього року вірус "косить" людей навіть в березні. Чому так сталося в цьому епідеміологічному сезоні?
На це питання в інтерв'ю РБК-Україна відповіла лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха.
Чому грип досі лютує в Україні?
За словами лікарки, в цьому році в Україні пік захворюваності стартував пізніше, але це варіант норми.
"Слово "загострення" не дуже не вдале в цій ситуації. А насправді завжди лютий ‒ це пік захворюваності на грип. Можливо, трошки пізніше стартував цей пік. Але в лютому вже теж був високий рівень захворюваності. В принципі, це сезонний підйом захворюваності", - сказала Алла Волоха.
Вона зазначила, що терміни розповсюдження інфекції можуть зміщуватися, бо зазвичай циркулює декілька штамів грипу.
"Може раніше щось початися, а потім продовжуватися, оскільки це не один варіант грипу циркулює, а кілька варіантів, вони теж можуть змінюватися", - зазначила інфекціоніст.
За словами Волохи, зараз ми спостерігаємо "великий рівень захворюваності й на респіраторно-синцитіальну інфекцію, і великий рівень захворюваності на інші вірусні інфекції".
"І тут багато чинників. По-перше, це після пандемічний період і період після довготривалого карантину, коли не було тренування імунної системи й коли не було контактів", - зазначає лікар.
Коли хвиля грипу піде на спад?
Експерт зазначила, що кількість контактів між людьми більшає, бо люди ходять під час повітряних тривог в укриття.
"І це теж збільшує кількість контактів, полегшує передачу респіраторних інфекцій в дитячих колективах. А відповідно коли хворіють діти, вони приносять додому інфекцію, хворіють дорослі", - розповіла медик.
"Захворюваність на грип достатньо характерна для кінця зими та початку весни. Ця хвиля, вона більш знижується, я б сказала. У березні вона ще, напевно, продовжиться, а у квітні піде на спад", - резюмувала вона.
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