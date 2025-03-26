Чай с лимоном и чеснок во время простуды. Развеян главный миф, в который верили все
Многие украинцы во время простуды или гриппа обращаются к народным методам лечения - пьют чай с лимоном, едят чеснок или принимают большие дозы витамина С. Но насколько это эффективно? Могут ли такие методы заменить профессиональное лечение?
Этот вопрос прокомментировала в интервью РБК-Украина врач-иммунолог, детский инфекционист, доктор медицинских наук университета имени П.Л. Шупика Алла Волоха.
Действительно ли народные методы лечат ОРВИ и грипп?
"Это не лечение. Это лишь дополнительные средства, которые, по мнению людей, могут иметь определенный полезный эффект", - сказала медик.
Например, чеснок и лук содержат фитонциды, которые обладают антимикробным действием, а чай с лимоном помогает как симптоматическое средство. Но такие методы не влияют непосредственно на вирус и не могут его уничтожить.
Стоит ли принимать витамин С?
"Я не против витамина С, главное - не передозировать. Чрезмерное потребление может вызвать раздражение желудка, особенно у людей с хроническими проблемами желудочно-кишечного тракта", - сказала Алла Волоха.
Высокие дозы аскорбиновой кислоты могут ухудшить состояние пациентов с гастритом или гастроэнтеритом.
Какие могут быть риски самолечения?
Одним из самых опасных последствий самолечения могут быть аллергические или анафилактические реакции на медицинские препараты.
"Также, если у человека тяжелое состояние, самолечение может привести к серьезным осложнениям", - предостерегает врач.
Если симптомы легкие, можно использовать симптоматические средства, чтобы облегчить состояние. Но если есть сомнения или состояние ухудшается, самолечение может только навредить. В таких случаях обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы не пропустить осложнения.
Вас может заинтересовать
- Врач рассказала, почему в марте в Украине "пик гриппа"
- В чем разница между гриппом и ОРВИ?
- Врач назвала эффективные способы защиты от гриппа
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.