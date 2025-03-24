Чому ми досі хворіємо на грип у березні і як правильно обрати противірусні

Про різницю між грипом і ГРВІ, ризиками самолікування, можливі ускладнення кому необхідно вакцинуватися першою чергою та еволюцію різних штамів грипу - читайте в інтерв'ю РБК-Україна лікаря-імунолога Алли Волохи.

Чому в Україні сталося загострення респіраторних захворювань, чи може грип еволюціонувати в серйозніші хвороби, про ускладнення внаслідок легких форм хвороб, народні методи лікування, противірусні препарати та ефективність вакцинації в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Сезон захворюваності на респіраторні віруси зазвичай припадає на зимові місяці, проте цього року "розтягнувся" й на березень. Лікарі зазначають, що цей процес є природним, проте для власного здоров'я не варто нехтувати вакцинацією та іншими способами самозахисту.

‒ Зараз спостерігаємо загострення і грипу, і ГРВІ, хоча вже, здається, березень, мали б ці хвороби відступити. Чому зараз так відбулось?

‒ Слово "загострення" не дуже не вдале в цій ситуації. А насправді завжди лютий ‒ це пік захворюваності на грип. Можливо, трошки пізніше стартував цей пік. Але в лютому вже теж був високий рівень захворюваності. В принципі, це сезонний підйом захворюваності. Може раніше щось початися, а потім продовжуватися, оскільки це не один варіант грипу циркулює, а кілька варіантів, вони теж можуть змінюватися.

Окрім того, ми бачимо великий рівень захворюваності й на респіраторно-синцитіальну інфекцію, і великий рівень захворюваності на інші вірусні інфекції. І тут багато чинників. По-перше, це після пандемічний період і період після довготривалого карантину, коли не було тренування імунної системи й коли не було контактів.

Контактів насправді більше, бо ще ж є і відвідування укриття дітьми. І це теж збільшує кількість контактів, полегшує передачу респіраторних інфекцій в дитячих колективах. А відповідно коли хворіють діти, вони приносять додому інфекцію, хворіють дорослі.

Захворюваність на грип достатньо характерна для кінця зими та початку весни. Ця хвиля, вона більш знижується, я б сказала. У березні вона ще, напевно, продовжиться, а у квітні піде на спад.

Загалом вірус грипу періодично міняється, тому є підйоми захворюваності. Яскравим прикладом була захворюваність на пандемічний грип H1N1.

‒ А в яких місцях ми можемо найчастіше заразитися грипом?

‒ Там, де є скупчення людей і якщо там є хворі люди. Якщо кілька хворих людей на грип є в якомусь колективі й у них є виражені катаральні симптоми, тобто кашель тощо, вони можуть поширювати цей вірус. Навіть в транспорті це можливо, якщо є хвора людина.

Для хворих людей є рекомендація або бути вдома, щоб не поширювати інфекцію, або вдягати маску, якщо доводиться виходити з дому. Окрім того, бажано, щоб всі вдягали маску, коли йдуть в медичний заклад. Це найперше місце, де можна інфікуватися на грип.

Лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст Алла Волоха (фото: nuozu.edu.ua)

‒ А чи можемо припустити, що сезонний грип може перерости у щось більш небезпечне? Як ви вважаєте?

‒ Усі віруси справді можуть міняти свої властивості, але насправді грип змінюється найчастіше. Ми знаємо, що для нього дуже характерні зміни поверхневих молекул. Саме тому з'являються нові віруси, і щороку ми їх зустрічаємо. Тому власне щороку маємо новий варіант вакцини. Інші віруси також циркулюють, вони теж можуть мінятись, але не настільки й не так часто вони міняються, як міняється вірус грипу.

Коли йдуть більш серйозні зміни його основних молекул, то ми можемо бачити пандемічний підйом захворюваності, тобто ми можемо бачити пандемії, як була пандемія грипу H1N1 у 2009 році.

Подібні хвилі захворюваності можуть траплятися раз на кілька десятиліть. І тому, наприклад, люди старшого віку інколи можуть мати імунну пам'ять на такі попередні серйозні підйоми захворюваності.

‒ Чи можуть виникати якісь серйозні ускладнення внаслідок легких вірусних інфекцій?

‒ Можуть бути серйозні ускладнення, коли людина хворіє навіть на легку вірусну інфекцію. Тобто людина може не тяжко переносити сам грип, але можуть виникнути дуже серйозні ускладнення.

Наприклад, може виникнути ускладнення у вигляді пневмонії. Це може бути навіть сама вірусна пневмонія, спричинена вірусом грипу, може виникнути й бактеріальна пневмонія, можуть бути бактеріальні отити, а можуть бути міокардити у пацієнтів, які хворі на грип. Або навіть енцефаліти можуть бути від перенесеного грипу. Віруси можуть прокладати дорогу бактеріям, і це можуть бути досить тяжкі бактеріальні ускладнення.

‒ Яка різниця між грипом і ГРВІ, і чи важливо це розуміти під час лікування?

‒ Не завжди чітко можна відрізнити грип від іншої ГРВІ. Якщо грип протікає у важчій формі, це може бути виражена гарячка. Тобто для грипу порівняно з іншими ГРВІ все-таки більш характерна лихоманка, підйом температури до високих цифр.

Але з іншого боку, це може бути ознака й іншої респіраторної інфекції. Дуже складно відрізнити. Тому бажано робити тест на грип.

Якщо вся сім'я хворіє на грип або вже є хтось виявлений з вірусом грипу А або грипу Б, ми розуміємо, що хворіють всі одночасно. Але якщо хтось вперше захворів, може бути незрозуміло, які препарати давати, тому бажано робити тест, тим паче, що це більш-менш доступно.

‒ Як правильно вибирати противірусні препарати? Чи можна це робити, наприклад, без призначення лікаря?

‒ Бажано не робити це без призначення лікаря. Окрім того, вони є різні. Найпоширеніший і найактуальніший - це Озельтамівір на сьогодні. Він вивчений також і для дітей раннього віку, якщо в нас є необхідність. Але однозначно це повинен все-таки вирішувати лікар, адже можуть бути певні протипоказання до тих чи інших препаратів.

Є специфічні противірусні препарати, які вивчені з позиції доказової медицини й гарно досліджені, і ми розуміємо, що вони працюють проти якогось конкретного вірусу.

Якщо ми говоримо про загальне поняття противірусних препаратів, то дехто уявляє собі загальної дії препарати, які можуть стимулювати імунну систему чи інтерферони. Я особисто такі препарати не використовую в клінічній практиці та препарати, які не вивчені з позиції доказової медицини.

‒ Як ви ставитеся до народних методів лікування як прийом вітаміну С, часнику тощо?

‒ Це не лікування. Це просто якісь засоби, які, на думку людей, можуть якимось чином виявити корисну дію. Деякі народні засоби можуть містити якісь фітонциди, можливо.

Наскільки це серйозна дія чай з лимоном? Напевно, це просто як симптоматична дія. Я не проти вітаміну С, головне не передозувати, щоб не було подразнення шлунку і загострення з боку шлунково-кишкового тракту.

У деяких людей, які мають, наприклад, хронічні гастроентерити, надмірне вживання тієї ж цибулі може спричинити загострення. І того ж самого, до речі, вітаміну С, тому що це аскорбінова кислота.

‒ Які можуть бути ризики самолікування?

‒ Анафілактичні чи алергічні реакції на препарати. Якщо в людини тяжкий стан, можуть виникнути серйозні ускладнення з боку цієї хвороби. Тому, дивлячись, як людина себе почуває.

Якщо в неї немає тяжкого захворювання і вона може сама контролювати свій стан на симптоматичних засобах, то можливо. З іншого боку, якщо людина не впевнена і стан погіршується, краще не займатися самолікуванням, а звернутись до лікаря, щоб не пропустити ускладнення.

‒ Чи впливають на наш стан здоров'я в довгостроковій перспективі часті перенесені вірусні інфекції?

‒ Якщо ми не застосовуємо надмірної кількості якихось незрозумілих засобів, якоїсь серйозних наслідків немає, якщо це людина, у якої нормально працює імунна система.

Часто хворіють діти на респіраторні інфекції. У дітей перших п'ять років життя дійсно можуть бути часті респіраторні інфекції. Якщо вони ходять в дитячий садочок, це може бути й 10-15 епізодів на рік насправді.

Якщо вони закінчуються одужанням від інфекції, якщо це не потребує застосування частої антибактеріальної терапії, при цьому просто відбувається формування імунної пам'яті, дозріває імунна система, і зрештою дитина набуває імунітету проти інфекцій.

Якщо людина часто хворіє на пневмонії й у неї формуються вже незворотні ураження легень, це вже дуже не сприятливо. Це може приводити до частих рецидивів, частих загострень.

У дорослому віці часті респіраторної інфекції вже розглядаються як незвичне явище. Тоді виникає питання, який фон у людини, можливо, в неї є алергія, і вона прокладає дорогу інфекціям, можливо, якісь інші хронічні захворювання, вони також потребують дообстеження. Вакцинація проти грипу є рекомендованою, її варто робити щороку перед початком періоду сезонних захворювань (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

‒ Що нам потрібно знати про вакцинацію від грипу?

Вакцинація від грипу на сьогодні рекомендується щорічно, тому що вірус міняється щорічно, він змінює свої властивості. І тому щороку можуть бути епідемії, викликані абсолютно новими варіантами вірусу грипу.

Це насправді важливо перш за все для людей із групи ризику. Є кілька категорій. Насамперед це люди літнього віку, після 65 років, діти віком понад шість місяців до п'яти років (це та група, яка хворіє найчастіше), люди з хронічними захворюваннями, люди з ослабленим імунітетом, вагітні жінки та медичні працівники.

Оскільки це рекомендована вакцинація, вона здійснюється за власні кошти пацієнтів. Але це не такі значні кошти, якщо порівняти з ціною власного здоров'я і потім з ціною лікування ускладнень.

Якщо ми щороку робимо вакцинацію, то імунна пам'ять краще тренована, і ці люди краще будуть потім захищені від грипу порівняно з тими, які один раз зробили, коли щеплення проти грипу.

Це ніколи не пізно робити, навіть під час сезону можна робити. Можна і в березні, і навіть у квітні, бо дехто може ще натрапити на вірус. Але краще це робити все-таки на початку сезону, щоб бути захищеним проти грипу.

Після вакцинації через два тижні у людини формується достатня кількість антитіл для захисту, але це не стовідсотковий захист. Частина людей хворіє на грип після вакцинації, але знову ж вони хворіють легше.

‒ Як вибрати вакцину?

‒ У нас є кілька на ринку. У США на ринку значно більший вибір вакцин проти грипу. Там є і живі вакцини проти грипу (тобто з живим ослабленим вірусом грипу), і неживі.

У нас на ринку тільки ті вакцини, які містять деякі молекули вірусу грипу, але вони захищають. Цього року була чотирьохвалентна вакцина, тобто вона захищала проти двох вірусів грипу А і проти двох варіантів вірусу грипу В.

Великої різниці немає, всі вакцини однаково ефективні. Головне - це зробити щеплення вчасно.

‒ Чи змінюється ця ефективність з роками?

‒ Склад вакцин не міняється щороку. Хоча інколи ми бачимо, що кілька років поспіль ті ж чотирьохвалентні вакцини можуть бути. Кілька років після пандемічного грипу ми застосовували вакцину, яка містила цей варіант. Тобто вірус цей був небезпечним, він продовжував циркулювати, оскільки він циркулював, то якраз входив до складу вакцин.

Але загалом всі інші варіанти міняються і це відслідковується центрами грипу, які є в багатьох регіонах світу. Вони збирають про це інформацію, і та вакцина яка з'являється наступного року вже адаптована до тих вірусів, які з'явилися.

Повністю не збігів вакцини з вірусом практично не буває, але інколи бувають певні відмінності одного з вірусів. Це власне вірус грипу А H3N2, він інколи може швидше змінюватися і може мати трошки відмінні властивості.

Але ті дослідження, які проводились, говорять, що вакцини, які ми застосовуємо, все-таки достатньо ефективні навіть в умовах такої швидкої мінливості вірусу грипу.

‒ А щодо протипоказань до вакцинації?

‒ Протипоказанням є анафілактична реакція на попередні дози вакцин. Інших таких серйозних протипоказань не існує.

Звісно, якщо гостре захворювання у пацієнта, тяжка респіраторна інфекція, то дійсно ми чекаємо, поки людина одужає. Але навіть наявність легкого підвищення температури не є протипоказанням щодо вакцинації проти грипу. Тобто насправді вони дуже і дуже обмежені.

‒ Чи можна створити універсальну вакцину проти грипу?

‒ Насправді над такою вакциною працюють вже давно. Мені складно сказати, наскільки швидко вона з'явиться і як довго вона буде універсальною проти всіх вірусів грипу, зважаючи на таку його мінливість. Поки що складно сказати.

Вона також повинна бути безпечною. Я знаю, що роботи такі ведуться, дійсно є публікації в літературі, але я не бачила ще таких чітких даних, щоб хтось говорив саме про універсальну вакцину, що вона повинна з'явитися. Колись вона, можливо, буде.

‒ Які ми можемо назвати ефективні методи профілактики сезонних захворювань, окрім вакцинації?

‒ Складне питання насправді. Загартування, напевно, і обмеження контактів. Дотримуватися особистої гігієни, тому що вірус передається і через руки. Якщо ми йдемо кудись, де може бути багато хворих, то краще вдягнути маску і це певною мірою може захистити. А якщо ми не можемо вдягнути маску, тоді мені складно сказати наскільки ми можемо бути захищеними.

І потрібно вчити дітей, щоб вони теж дотримувалися правил особистої гігієни та особистого захисту, тому що це захист і від інших вірусів в тому числі. А поки вакцинація залишається основним і надійним способом захисту.