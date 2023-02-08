Будинок почав падати на очах: українка у Туреччині розповіла про землетрус

Нині пані Тетяна разом з дітьми та чоловіком, втративши домівку через стихію, живе в вцілілій прибудові біля підвалу,

Вона зазначає, що землетрус зруйнував майже все місто, і житлових будівель на вулицях просто не залишилися.

Згадуючи початок підземних поштовхів у понеділок вранці, українка каже, що спершу нічого не було зрозуміло, що відбувається.

"Дуже трясло, я впала, потім схопила дітей і побігла на вулицю. Будинок почав падати на очах, було жахливо - як у кіно побувала. Повітря дуже пахне кров'ю та пилом, важко дихати. Люди не знають, куди їхати далі", - розповіла жінка.

Землетрус у Туреччині у провінції Хатай на півдні країни (фото: Getty Images)

В Іскендеруні було організовано евакуацію, проте пані Тетяна з родиною поки що залишається у цьому місті.

"Їжу носять волонтери. Багато людей зайняті розбором завалів: і місцеві, і служби, що приїхали. Наш будинок поки не розбирають - ми в черзі. Котів багато по вулиці", - описує вона ситуацію.

Землетрус у Туреччині призвів до руйнувань, вибухів та пожеж, як у порту Іскандеруна (фото: Getty Images)

Відео: потужна пожежа в порту міста Іскандерун у Туреччині через землетруси

За її словами, місцеві жителі або переїхали до родичів, або поки що залишаються у різних прибудовах, які не були зруйновані. Хто може виїхати на своєму авто - виїжджають.

Розбором завалів займаються як рятувальники, так і самі жителі Іскандеруна. Спочатку розбирають будинки, де можуть перебувати люди чи кішки.

Наслідки землетрусу в Туреччині у провінції Хатай (фото: Getty Images)

Також українка каже, що можуть статися повторні землетруси у різних турецьких регіонах.