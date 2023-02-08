Число жертв внаслідок землетрусу в Туреччині зросло до 6234 осіб

Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, що сталося 6 лютого, зросло до 6234 людей, ще понад 37 тисяч людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Тим часом у країні оприлюднено указ президента про запровадження надзвичайного стану у 10 провінціях, які постраждали від руйнівного землетрусу. Згідно з документом, режим НП набирає чинності з 01:00 за місцевим часом 8 лютого та діятиме протягом 3 місяців.

"Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 6234, поранених - 37 011", - повідомили в Управлінні з надзвичайних ситуацій МВС Туреччини.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть у розборі завалів.

Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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