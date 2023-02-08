В ДСНС розповіли про час перебування та завдання українських рятувальників в Туреччині

Українські рятувальники, які прибули до Туреччини для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу, попередньо виконуватимуть свої завдання протягом 10 діб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимира Демчука під час брифінгу .

"Команда, яка була сформована, попередньо мобілізована на 10 діб. Але, зважаючи на оперативну обстановку, яка складатиметься на території Туреччини, окремо ухвалюватиметься рішення, скільки там перебуватиме ця команда", - заявив Демчук.

Наразі основне завдання наших рятувальників:

пошук вцілілих під завалами й їх порятунок;

надання домедичної допомоги.

Координація операції здійснюється на державному рівні між очільником ДСНС Сергієм Круком з посольством України у Туреччині і з дипустановами цієї країни.

"Це, у першу чергу, і взаємодія з агентством Туреччини, яке відповідає за ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, ми маємо координаторів з їхньої сторони - осіб, які вже визначені по взаємодії з нашим підрозділом. Процес постійної комунікації відбувається у цілодобовому режимі", - додав Демчук.

Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС зауважив, що рятувальники мають практичний досвід у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій й пошуку людей під завалами, оскільки неодноразово брали участь в порятунку людей під час війни в Україні.