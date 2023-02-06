Наскільки ймовірний землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань

Крім того, землетруси могли відчувати жителі України в Криму і на півдні країни, адже виникли вони у сейсмоактивному поясі, до якого відноситься наша держава.

Потужні смертоносні землетруси в Туреччині 6 лютого призвели до загибелі близько 1500 людей та руйнування тисячі будівель, при цьому серія підземних поштовхів відчувалася також у Лівані та Ізраїлі й інших сусідніх країнах.

Чи збільшився ризик сейсмічної загрози для України й у яких регіонах зокрема, та як уберегтися у разі землетрусів - читайте у матеріалі нижче.

За даними Головного центру спеціального контролю, відлуння землетрусів, що сколихнули сьогодні Туреччину (з максимальною магнітудою 7,8 бала) зі 120 афтершоками в 10 провінціях, не несли загрози населенню та об'єктам критичної інфраструктури України.

Дані сейсмомоніторингу онлайн у світі 6 лютого 2023 року (фото: скрін allatra.tv/earthquakes)

Сейсмічна активність в Україні

Загалом сейсмоактивні зони оточують нашу країну на південному заході та півдні. Це такі зони:

Закарпатська,

Вранча (Румунія),

Кримсько-Чорноморська,

Південно-Азовська сейсмоактивна зона.

Фахівці зазначають, що у сейсмічному відношенні найнебезпечнішими областями в країні є Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська області та Автономна Республіка Крим.

І якщо зазвичай землетруси, що стаються в Україні, по силі рідко коли перевищують магнітуду 3-4 за шкалою Ріхтера, іноді все ж таки підземні поштовхи досягають більш високих рівнів, і в результаті - можуть нести руйнування.

Загроза землетрусів у Києві

Після страшних землетрусів 6 лютого в Туреччині українські синоптики висловилися про ймовірність сильних підземних поштовхів в Україні, і зазначається, що такі ризики - є, зокрема і для Києва.

За словами сейсмолога Олександра Кендзери, значний землетрус в українській столиці "безумовно може бути", передає УНН.

Фахівець звертає увагу, що від землетрусів з вогнищами (джерелами) у зоні Вранча, розташованої на території Румунії, сейсмічні хвилі "підходять і викликають коливання у Києві".

Південно-західна частина України піддається безпосередньому впливу зони Вранча, і потенційно може бути віднесена до 6-7 бальної зони інтенсивності (фото: uk.wikipedia.org)

"Люди пам'ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча у 1977, 1986 та 1990 роках. Пам’ятають, як у Києві з високих будинків мешканці вибігали на вулицю, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися", - каже Кендзера.

Також сейсмолог додає, що сильні землетруси можуть статися у Криму, який має власні сейсмоактивні зони, зокрема південне узбережжя (ПБК).

"Там 1927 року стався такий сильний землетрус, що він фактично все узбережжя зруйнував", - зазначив він.

Коментуючи сьогоднішній землетрус у Туреччині, фахівець звертає увагу, що він стався у сейсмоактивному поясі, до якого належить і Україна.

"Просто землетруси відбулися на південно-західній окраїні цього пояса, а ми лежимо на північно-східній частині", - пояснив Кендзера.

Як діяти під час землетрусів

Землетрус - це підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що виникають внаслідок розривів у земній корі та передаються на велику відстань у вигляді пружних коливань. Вони можуть руйнувати будинки та спричиняти інші стихійні лиха.

Попередити землетрус неможливо, у разі оповіщення про загрозу або появи його ознак слід діяти швидко, але спокійно, впевнено та без паніки, зазначають в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.