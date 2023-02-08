Дом начал падать на глазах: украинка в Турции рассказала о землетрясении

В настоящее время пани Татьяна вместе с детьми и мужем, лишившись дома из-за стихии, живет в уцелевшей пристройке возле подвала,

Она отмечает, что землетрясение разрушило почти весь город, и жилых зданий на улицах просто не осталось.

Вспоминая начало подземных толчков утром в понедельник, украинка говорит, что сперва ничего не было понятно, что происходит.

"Очень трясло, я упала, потом схватила детей и побежала на улицу. Дом начал падать на глазах, было ужасно - как в кино побывала. Воздух очень пахнет кровью и пылью, трудно дышать. Люди не знают, куда ехать дальше", - рассказала женщина.

Землетрясение в Турции в провинции Хатай на юге страны (фото: Getty Images)

В Искендеруне была организована эвакуация, но пани Татьяна с семьей пока что остается в этом городе.

"Еду носят волонтеры. Многие люди заняты разбором завалов: и местные, и приехавшие службы. Наш дом пока не разбирают - мы в очереди. Кошек много по улице", - описывает она ситуацию.

Землетрясение в Турции привело к разрушениям, взрывам и пожарам, как в порту Искандеруна (фото: Getty Images)

Видео: мощный пожар в порту города Искандерун в Турции из-за землетрясений

По ее словам, местные жители или переехали к родственникам, или пока остаются в различных пристройках, что не были разрушены. Кто может уехать на своем авто - выезжают.

Разбором завалов занимаются как спасатели, как и сами жители Искандеруна. Сначала разбирают дома, где могут находиться люди или кошки.

Последствия землетрясения в Турции в провинции Хатай (фото: Getty Images)

Также украинка говорит, что могут произойти повторные землетрясения в разных турецких регионах.