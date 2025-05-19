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На будь-яку фігуру: в цих стильних сукнях ви станете головною зіркою літа

Понеділок 19 травня 2025 18:22
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На будь-яку фігуру: в цих стильних сукнях ви станете головною зіркою літа Модні сукні на літо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настає літо, а тому замість весняної прохолоди прийде спека, в яку хочеться носити виключно легкий одяг. І жінки вже почали шукати, які сукні зараз в моді, аби придбати щось новеньке.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 суконь для різних типів фігур, в яких ви будете сяяти, наче справжня зірка.

Сукня в горох з відкритими плечима

Поєднання ностальгії та жіночності, яке буде в трендах цього літа. Горох ніколи не виходить з моди, а відкриті плечі додають легкості та романтики. Такий фасон підходить практично всім типам фігури, візуально подовжує шию і робить образ м’яким та відкритим.

Поєднуйте сукню з еспадрильями або босоніжками на невеликій платформі. Додайте плетену сумку або капелюх, тоді "лук" стане ідеальним варіантом для прогулянки чи побачення.

Бохо-сукня

Бохо майже ніколи не виходить з трендів, і не просто так. Це стиль, який не буває "занадто". І сукня-бохо виглядає невимушено й водночас стильно, часто такий одяг прикрашають вишивкою чи рюшами.

Носіть сукню зі шкіряними сандалями, етнічними прикрасами та сумками через плече. Волосся може бути розпущеним або зібраним в недбалий пучок. Не забудьте про окуляри в круглій оправі, це дрібниця, яка зробить образ максимально ефектним.

Легка сукня максі-довжини

Така довжина закриває ноги, але завдяки легкій тканині дозволяє тілу "дихати". Максі-сукня створює елегантний силует і підходить жінкам будь-якого зросту, потрібно лише правильно підібрати взуття.

Стилізуйте її з мінімалістичними прикрасами, капелюхом з широкими полями та зручними босоніжками. Можна додати жакет або сорочку, так образ стане універсальним і на день, і на вечір.

Яскравий міні-сарафан

Це сукня для тих, хто не боїться бути в центрі уваги. Вона легка, кольорова, грайлива, це робить її ідеальним варіантом для спекотного літа.

Носіть яскраве міні з білими кедами або сандалями без каблука. Можна додати джинсову або легеньку сорочку. А ось аксесуари краще мінімізувати, нехай головну роль грає колір.

Сукня з цікавим принтом

Це варіант для тих, хто не боїться експериментів. Принти можуть бути будь-які: абстракції, геометрія, рослини. Але радимо звернути увагу на фруктові малюнки.

Носіть сукню з кедами, мюлями або навіть босоніжками на підборах. Якщо принт кольоровий, то сумка й взуття мають бути нейтральними. І не додавайте забагато прикрас.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Dayli Express, Glamour.

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