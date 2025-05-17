Як вибрати ідеальну спідницю на літо 2025: стилістка поділилася секретами

Літо 2025 року наближається, а це означає, що час оновити гардероб. У новому сезоні особливу увагу слід приділити спідницям, які поєднують стиль і комфорт. Як правильно обрати ідеальну модель для свого типу фігури та які тренди цього літа допоможуть виглядати модно?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, які спідниці повинні бути в гардеробі в літньому сезоні.

Асиметричні спідниці

Асиметричні спідниці - це стильний і сучасний елемент жіночого гардероба, який відрізняється нерівним, "поламаним" кроєм подолу. Такий дизайн створює візуальний акцент, надає образу динаміки та може підкреслити індивідуальність. За словами стилістки, така модель може візуально витягнути силует.

Кому підходить: усім. Мають гарний вигляд на фігурі "груша" - компенсують об'єм і витягують лінії.



Асиметричні спідниці на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прозорі спідниці

У трендах на літо 2025 - прозорі спідниці з мережива і сітки. Цей варіант для тих, хто любить грати з шарами.

З чим носити: футболка, піджак, шорти, велосипедки, міні.

Кому пасує: фігурам "перевернутий трикутник", "яблуко", "прямокутник" - відкриваємо ноги; "груша" - у цьому разі робимо акцент на талії.



Прозорі спідниці на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шовкові спідниці з мереживом

Це елегантний і жіночний елемент гардероба, який поєднує в собі розкіш тканини та витончену сексуальність деталей. Вони особливо актуальні в сезоні весна-літо 2025 і чудово пасують як для романтичних образів, так і для сміливих вечірніх або streetstyle-луків.

З чим носити: сорочка, світшот, oversize-жакет.

Кому пасує: усім, але обережно, якщо є об'єм у животі.



Шовкові спідниці на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Подвійна спідниця (прозора + міні)

Це комбінований елемент одягу, що створює ефект гри текстур і довжин: внутрішній шар - коротка мініспідниця, що прикриває тільки верхню частину стегон, зовнішній шар - прозора довга спідниця, іноді з розрізами або вишивкою, яка створює ефект легкої вуалі.

Кому пасує: фігурам "перевернутий трикутник", "яблуко".



Подвійна спідниця в трендах літа (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Плісе

Спідниця плісе - одна з найбільш універсальних: приховує стегна, якщо потрібно, підкреслює талію, підходить як високим, так і невисоким жінкам. Така спідниця знову в трендах 2025. Але тут варто врахувати: не звичайна, а в поєднанні з іншими тканинами, фактурами, кількома відтінками.

Кому пасує: усім, проте потрібно стежити, щоб складки не розтягувалися.



Спідниці плісе (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Міні

Мініспідниця - це сміливий, стильний і водночас дуже жіночний елемент гардероба, який ніколи надовго не зникає з модних трендів. Найактуальніші варіанти - прямі, з низькою посадкою або декоративними елементами. Ідеальний варіант для худих дівчат зі спортивною фігурою.

Кому пасує: всім, але краще обирати у формі трапеції або асиметричні.



Спідниця міні в трендах 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Паєтки, стрази, бахрома

Влітку можна також носити різноманітні спідниці з декором: з пір'ям, стразами, бахромою, паєтками.

З чим носити: футболки, сорочки, боді.

Кому пасує: якщо потрібно зробити акцент на стегнах - беремо об'ємну; якщо стегна і так великі - дрібна фактура або бахрома.



Спідниці з декором у трендах 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниці з воланами

Спідниці з воланами - це романтичний, грайливий і надзвичайно жіночний тренд, який завжди повертається у весняно-літніх колекціях. Волани додають об'єму, легкості та руху, створюючи ефектну динаміку під час ходьби. Така спідниця - це і ніжність, і драма, залежно від крою та матеріалу.

Кому пасує: "прямокутники" і типи з активним перепадом між талією і стегнами.



Спідниці з воланами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниці максі

Класична спідниця максі - це еталон елегантності, стриманості й універсальності. Вона ніколи не виходить з моди та відмінно працює як у ділових, так і в повсякденних образах. Завдяки своїй довжині така спідниця надає силуету витонченості та візуально подовжує фігуру.

Кому підходить: для дівчат, у яких зріст від 165-168 см.



Спідниці максі на літо 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)