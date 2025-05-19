Стиліст назвала 3 найгарячіші тренди цього літа, з якими ви точно не будете "сірим мишеням"
Цього літа головною ознакою стилю стануть впевненість і незвичні акценти. І якщо ви хочете бути в центрі уваги, а не ховатися в чиїй тіні, ніби "сіре мишеня", час наважитися на експерименти та дізнатися про нові тренди.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це на своїй сторінці в Instagram розповіла стилістка з ніком "snazzylis".
Сандалі-гладіатори
Це повернення не просто моди, а справжньої легенди. Гладіатори, зазначає стилістка, чудово підкреслюють ніжки. А ще вони зроблять будь-який "лук", навіть дуже простий, оригінальним та яскравим.
Вони чудово поєднуються з лляними сукнями, шортами або легкими літніми комплектами. Але важливо: не перевантажуйте образ, дайте гладіаторам "говорити" і бути єдиними яскравим акцентом.
Japandi стиль
Неочікуваний, але дуже яскравий тренд. Цей стиль, пояснила стилістка, поєднує у собі все найкраще з азійської моди та скандинавського мінімалізму. В моду повернеться речі зі стрічками, довжина міді, прямий крій.
У літньому гардеробі це проявляється в лаконічних силуетах, спокійних відтінках (білий, сірий, охра, графіт), вільному одягу і якісних натуральних тканинах. Такий стиль, ніби тиха впевненість., яка зробить вас особливою.
Конуси-бра
Цей тренд точно для сміливих. І з ним ви точно будете в центрі уваги, наголосила стилістка. Такі бюстгальтери або топи з геометричним акцентом на грудях нагадують образи з минулого.
Але влітку 2025 року такі топи або "бюсти" краще приміряти з шовковими спідницями чи джинсами з високою талією. Не бійтеся експериментів, нехай цей сезон стане початком ваших викликів всім страхам та комплексам.
Як підняти самооцінку завдяки одягу
До речі, в інтерв'ю РБК-Україна дизайнерка Галина Денисюк вже розповідала, що вдалий "лук" здатний додати впевненості в собі. Для цього треба не просто копіювати тренди, а підбирати й коментувати їх з власним стилем та створювати "капсулу",
"Одяг безсумнівно впливає на нашу самооцінку та настрій. Коли ми носимо те, що нам підходить і що ми любимо, це надає впевненості, а це, в свою чергу, позначається на нашій поведінці та сприйнятті себе. Правильний образ може підняти настрій, зробити день більш продуктивним, а іноді навіть допомогти впоратися з важкими ситуаціями", - пояснила іміджмейкер.
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