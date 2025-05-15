Модні тренди літа-2025: які штани замінять джинси в цьому сезоні

Цього літа штани залишаються незамінною базою гардероба, але з новими акцентами. Дизайнери та стилісти роблять ставку на комфорт, легкість і універсальність. У тренді - натуральні тканини, вільні силуети та цікаві деталі, які легко адаптувати як для офісу, так і для прогулянок.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки та фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає докладніше про це.

Прозорі штани

Літо 2025 року приносить чимало несподіваних рішень у жіночий гардероб, і один з найбільш обговорюваних трендів - прозорі штани. Такі моделі вже з'явилися в колекціях провідних брендів і активно набирають популярності серед модниць у соцмережах.

Прозорі тканини - органза, сітка, тюль або дуже тонкий шифон - стали справжнім хітом. Штани з таких матеріалів мають легкий, сексуальний і водночас концептуальний вигляд. Їх носять поверх шортів, боді або навіть купальників.



Трендові штани на літо (скриншот)

Класичні штани в чоловічому стилі

Прямий крій, стримана палітра, акцент на талії та чітка посадка - такі моделі мають суворий, впевнений і жіночний вигляд. Стилістка зазначила: штани в чоловічому стилі - ідеальна база для літнього гардероба 2025 року.

Їх носять із класичними сорочками, кроп-топами, жилетами на голе тіло або лаконічними футболками. У взутті - повна свобода: від лоферів і сандалій до кедів і босоніжок на підборах.



Класичні штани в трендах літа 2025 (скриншот)

Штани в стилі "Аладдін"

Це трендовий фасон сезону літо 2025, який повернувся в моду з акцентом на комфорт, легкість і етнічну естетику. Як правило, вони мають дуже вільний крій, особливо в області стегон, а внизу манжети.

Виготовляються з легких, дихаючих тканин: бавовна, віскоза, льон. Часто "аладдіни" мають драпірування, складки, низьку посадку або "спущену" промежину. Носити їх можна з топами та відкритими босоніжками.



Штани-"аладдіни" (скриншот)

Білі штани

Цього сезону в моді легкість і світлі відтінки, тому не дивно, що саме білі штани стали одним з головних трендів літа 2025 року. Вони знову повернулися в гардероби модниць і впевнено утримують позиції у streetstyle-хроніках.

Класичні прямі, широкі палаццо, лляні, укорочені або зі стрілками - білі штани легко пасуватимуть до будь-якого образу: від ділового до романтичного або розслабленого кежуал.



Білі штани (скриншот)

Вузькі штани

Також у трендах на літо 2025 вузькі штани. Стилістка підкреслила, що це не "скінні", а саме моделі прямого крою. Підійдуть вони тим модницям, хто може похвалитися стрункою фігурою.

Цей фасон пасує майже під усе - від сорочок і топів до піджаків оверсайз або лаконічних футболок. Їх носять з балетками, туфлями-"човниками", мюлями або сандалями на тонких ремінцях.



Вузькі штани в тренді (скриншот)

Також у трендах штани з відрізаною штаниною - це, за словами стиліста, мікротренд. Але підійде він тільки для сміливих модниць, які не бояться експериментувати.

Ще один незвичайний варіант - з пришитим поясом.