На любую фигуру: в этих стильных платьях вы станете главной звездой лета

Уже скоро наступает лето, а потому вместо весенней прохлады придет жара, в которую хочется носить исключительно легкую одежду. И женщины уже начали искать, какие платья сейчас в моде, чтобы приобрести что-то новенькое.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 платьев для разных типов фигур, в которых вы будете сиять, как настоящая звезда.

Платье в горох с открытыми плечами

Сочетание ностальгии и женственности, которое будет в трендах этим летом. Горох никогда не выходит из моды, а открытые плечи добавляют легкости и романтики. Такой фасон подходит практически всем типам фигуры, визуально удлиняет шею и делает образ мягким и открытым.

Сочетайте платье с эспадрильями или босоножками на небольшой платформе. Добавьте плетеную сумку или шляпу, тогда "лук" станет идеальным вариантом для прогулки или свидания.

Бохо-платье

Бохо почти никогда не выходит из трендов, и не просто так. Это стиль, который не бывает "слишком". И платье-бохо выглядит непринужденно и одновременно стильно, часто такую одежду украшают вышивкой или рюшами.

Носите платье с кожаными сандалиями, этническими украшениями и сумками через плечо. Волосы могут быть распущенными или собранными в небрежный пучок. Не забудьте про очки в круглой оправе, это мелочь, которая сделает образ максимально эффектным.

Легкое платье макси-длины

Такая длина закрывает ноги, но благодаря легкой ткани позволяет телу "дышать". Макси-платье создает элегантный силуэт и подходит женщинам любого роста, нужно лишь правильно подобрать обувь.

Стилизуйте его с минималистичными украшениями, шляпой с широкими полями и удобными босоножками. Можно добавить жакет или рубашку, так образ станет универсальным и на день, и на вечер.

Яркий мини-сарафан

Это платье для тех, кто не боится быть в центре внимания. Оно легкое, цветное, игривое, это делает его идеальным вариантом для жаркого лета.

Носите яркое мини с белыми кедами или сандалиями без каблука. Можно добавить джинсовую или легенькую рубашку. А вот аксессуары лучше минимизировать, пусть главную роль играет цвет.

Платье с интересным принтом

Это вариант для тех, кто не боится экспериментов. Принты могут быть любые: абстракции, геометрия, растения. Но советуем обратить внимание на фруктовые рисунки.

Носите платье с кедами, мюлями или даже босоножками на каблуке. Если принт цветной, то сумка и обувь должны быть нейтральными. И не добавляйте много украшений.