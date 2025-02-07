Блогерка-мільйонниця Верба опинилася в лікарні з 4-місячною донечкою: що відомо

Відома українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба, яка нещодавно зганьбилася , повідомила в мережі, що потрапила з 4-місячною донькою Розою до лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал 21-річної дівчини.

Вчора пізно ввечері Верба повідомляла фоловерам, що у дитини піднялася висока температура.



У доньки Верби піднялася температура (скриншот)

"Взагалі я розумію, дітки часто хворіють, лізуть зуби. Але коли так несподівано така температура, у мене мало серце не зупинилося. Це вперше в Рози температура. Уже збили до 37,5°С. Будемо слідкувати", - зазначила блогерка.

А вже вранці вона вийшла на зв'язок із підписниками й написала, що їде з донькою в лікарню.

"Їдемо в інфекційну, бо знову температура. Це не зуби, при зубах не така температура", - зазначила молода мама.

Потім вона показала лікарняну палату і написала, що їх поклали в лікарню.



Юля Верба з донькою показалася в лікарні (скриншот)

Судячи з усього, дитині блогерки робитимуть додаткові обстеження, щоб дізнатися причину високої температури.



Верба з донькою показалася в лікарні (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Що відомо про особисте життя Юлії Верби

Тривалий час дівчина була у стосунках із блогером Денисом Притулою, який дарував їй розкішні букети троянд, а також коштовності. Пара декілька разів розходилася і сходилася, проте остаточно розірвала стосунки в травні 2023 року.

А вже в жовтні 2023 року Юля розповіла про заручини з новим обранцем на ім'я Костянтин.

У червні 2024 року блогерка поділилася своїм секретом - вона вагітна. Верба до останнього тримала інтригу і розсекретила стать дитини наприкінці серпня на шикарній вечірці гендер-паті - за місяць до народження доньки.

Дочку Верба народила 18 вересня 2024 року. Незабаром вона показала дитину і розсекретила її незвичне ім'я - Роза.

Блогерка також показала фоловерам, що майже прийшла в допологову форму. Через місяць після пологів вона показала фото в спідній білизні.



Юля Верба зі своїм коханим і донькою (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)