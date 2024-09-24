Блогерка Верба розсекретила незвичне ім'я новонародженої доньки: в мережі сперечаються

Відома українська блогерка Юлія Верба, яка вчора показала свою виписку з пологового будинку , розповіла, яке ім'я вона дала своїй новонародженій дочці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 21-річної дівчини.

Як відомо, 18 вересня вона вперше стала мамою - в результаті кесарева у неї народилася донечка. А назвати маля вона вирішила незвичайним ім'ям Роза.

"Роза. Все життя мріяла так назвати доньку. Бо кожна дівчина і жінка - квіточка, яку потрібно оберігати, доглядати, насолоджуватися нею і сильно любити", - підписала фото Верба.

На знімках блогерка також показала свій будинок з величезними букетами троянд та "фонтанами" з рожевих кульок. На одному з них було написано "Кохана, дякую за донечку", а на іншому "Роза, вітаємо вдома".

Юля Верба вдома (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Як відреагували у мережі

Фоловери Юлі неоднозначно відреагували на незвичайне ім'я. Багато хто почав жартувати з цього приводу і давати молодій мамі поради, як треба було назвати дитину, або що українською буде не Роза, а Троянда:

"Роза - відразу асоціація з дочкою циганського барона"

"А чому не береза?"

"А може на часі Троянда?"

"Це просто треш, хіба немає гарних імен?"

"А чому не державною?"

"Наступну дитину назвуть Калина".

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Проте знайшлися й такі підписники, яким ім'я Роза сподобалося:

"Якщо хто не знає - то Роза англійською Rose. І ніякої "зради". Вчіть англійську"

"Дуже красиве ім'я. А я обожнюю Роуз - як кажуть англійською"

"Ім'я - це вибір батьків, а не для когось. Народ, що з вами не так?"

"Це просто якийсь сюр. Яке право ви маєте критикувати батьків за ім'я дитини?"

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