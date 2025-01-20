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Зірка "Холостяка" опинилася в лікарні: що відомо

Понеділок 20 січня 2025 14:30
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Зірка "Холостяка" опинилася в лікарні: що відомо Яна Станішевська (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Автор: Катерина Собкова

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка нещодавно вперше стала мамою, вийшла на зв'язок зі своїми підписниками та повідомила не дуже радісну новину про своє самопочуття.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

У Stories 39-річна блогерка повідомила, що в неї різко піднялася висока температура. Вона також продемонструвала руку з катетером для крапельниці. Вочевидь, дівчині довелося звернутися в лікарню по медичну допомогу.

"Мої пригоди в Найробі тривають. Усе було добре до цього, почувалася нормально. Різко в день, коли мамі потрібно було летіти додому, у мене піднімається температура майже до 39, ломить тіло, починає боліти в боці", - розповіла Станішевська.

Після обстеження стало відомо, що в зірки "Холостяка" запалення сечового міхура і нирки.

Зірка &quot;Холостяка&quot; опинилася в лікарні: що відомо

Скриншот

"Коли кажуть, що пологи омолоджують організм жінок, питання: "Де ці жінки?" - риторично запитала Станішевська з гумором.

Хто така Яна Станішевська

У 2013 році Станішевська була однією з фіналісток проєкту "Холостяк" із пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим. Каблучку він вручив Анні Козир, хоча таємно продовжив зустрічатися зі Станішевською. Дівчина нібито навіть була від нього вагітна, але в неї стався викидень.

Практично відразу після закінчення проєкту Яна Станішевська вийшла заміж. Але не за скандального холостяка Іскорнєва, який, до речі, закрутив роман зі ще однією учасницею шоу Іриною Скориковою, а за свого однокласника Віктора.

Пара у шлюбі 10 років, а наприкінці 2024 року 39-річна Станішевська вперше стала мамою. Дівчина не зізнається, коли саме сталася радісна подія. Лише нещодавно вона вирішила розповісти про це у своєму блозі, але повністю ще не показувала дитину.

Зірка &quot;Холостяка&quot; опинилася в лікарні: що відомо

Новонароджений син Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

У подружжя, яке зараз проживає в Кенії, народився син Теодор - скорочено Тео.

Зірка &quot;Холостяка&quot; опинилася в лікарні: що відомо

Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Раніше зірка "Холостяка" розсекретила, скільки кілограмів набрала за вагітність.

Також Позитив, який став батьком, показав зворушливі фото новонародженої донечки.

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