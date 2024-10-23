Блогерка Верба похвалилася підтягнутою фігурою через місяць після пологів (фото)

Відома українська блогерка Юлія Верба, яка 18 вересня вперше стала мамою , показала в мережі, як схудла з моменту пологів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 21-річної дівчини.

Так, у Stories Верба продемонструвала, що вперше після пологів влізла у "довагітні" джинси. Дівчина дуже зраділа таким змінам у своїй фігурі.

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Раніше блогерка писала, що її ідеальна вага - 56 кг. Перед вагітністю вона важила 64 кг, а за всю вагітність набрала 21 кг. Таким чином народжувати Верба пішла з вагою 85 кг.

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І перші тижні після пологів їй вдавалося скинути не так багато, хоча вона годувала дитину грудьми.

Також вона розповідала, що треба багато рухатися та підключати спорт, але через те, що їй робили кесарів розтин, це поки що неможливо.

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Що відомо про особисте життя та вагітність Верби

Довгий час дівчина була у стосунках із блогером Денисом Притулою, який дарував їй розкішні букети троянд, а також коштовності. Пара декілька разів розходилася і сходилася, проте остаточно розірвала стосунки у травні 2023 року.

А вже у жовтні 2023 року Юля розповіла про заручини з новим обранцем на ім'я Костянтин.

У червні 2024 року блогерка поділилася своїм секретом - вона вагітна. Верба до останнього тримала інтригу та розсекретила стать дитини лише наприкінці серпня на шикарній вечірці гендер-паті - за місяць до народження доньки.

Народжувала знаменитість у Львівському перинатальному центрі. Її госпіталізували через проблеми з високим тиском, а потім стимулювали пологи. Зрештою лікарі вирішили робити кесарів розтин.

Вдень 18 вересня вона народила дівчинку. Весь цей час разом із нею перебував її обранець.

Через кілька днів вона виписалася з лікарні та показала обличчя новонародженої.

Юля Верба зі своїм коханим та донькою (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)