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Блогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відео

Понеділок 12 серпня 2024 18:30
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Блогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відео Юлія Верба вагітна (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Юлія Верба, яка чекає на первістка, розповіла, хто в неї народиться. Для цього дівчина провела гендер-паті, на яке запросила чимало друзів.

На кого чекає Верба, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким вона поділилася в Instagram.

Хто народиться у блогерки

Дівчина вже на останніх термінах вагітності. Втім, гендер-паті вона провела лише зараз. Верба говорила, що їй неважлива стать дитини. Головне, наголошувала Юля, аби немовля було здоровим.

Свою дитинку вона лагідно називає "горобчиком". Верба та її обранець мають дуже щасливий вигляд.

Блогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоВерба та її обранець (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На гендер-паті Юля та її чоловік обрали сині "луки", а ось гості вечірки підбирали вбрання залежно від своїх очікувань. Ті, хто думає, що у Верби народиться дівчинка, прийшли в рожевому. Ну а ті, хто чекає на хлопчика - в синьому.

Блогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відео

Гендер-паті Верби (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Серед гостів вечірки можна було помітити Дмитра Варварука, Вікторію Бакалову, Candy Superstar та інших відомих блогерів.

Верба не одразу оголосила стать первістка. Звісно ж, на святі було витримано інтригу. Втім, гості, а потім і підписники блогерки, усе ж дізналися, кого ж народить дівчина.

Блогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відеоБлогерка Верба розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відео

Вечірка Верби (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Виявилося, блогерка чекає на дівчинку. Вона розмістила щемливе відео, на якому можна побачити рожевий дим. Вже скоро Верба народить дівчинку, але яке ім'я отримає дитина - поки що тримається у секреті.

Нагадаємо, нещодавно Верба зізналася, що брехала фанам.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Дурнєв емоційно розніс Noize MC та інших "хороших росіян".

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