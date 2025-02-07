Блогерша-миллионница Верба оказалась в больнице с 4-месячной дочерью: что известно

Известная украинская блогерша-миллионица Юлия Верба, которая недавно опозорилась , сообщила в сети, что попала с 4-месячной дочкой Розой в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал 21-летней девушки.

Вчера поздно вечером Верба сообщала фолловерам, что у малышки поднялась высокая температура.



У дочери Вербы поднялась температура (скриншот)

"Вообще я понимаю, детки часто болеют, лезут зубы. Но когда так неожиданно такая температура, у меня чуть сердце не остановилось. Это впервые у Розы температура. Уже сбили до 37,5°С. Будем следить", - отметила блогерша.

А уже утром она вышла на связь с подписчиками и написала, что едет с дочерью в больницу.

"Едем в инфекционную, потому что снова температура. Это не зубы, при зубах не такая температура", - отметила молодая мама.

Затем она показала больничную палату и написала, что их положили в больницу.



Юля Верба с дочкой показалась в больнице (скриншот)

Судя по всему, ребенку блогерши будут делать дополнительные обследования, чтобы узнать причину высокой температуры.



Верба с дочкой показалась в больнице (фото: Telegram / YULIA VERBYNETS)

Что известно о личной жизни Юлии Вербы

Долгое время девушка была в отношениях с блогером Денисом Притулой, который дарил ей роскошные букеты роз, а также драгоценности. Пара несколько раз расходилась и сходилась, однако окончательно разорвала отношения в мае 2023 года.

А уже в октябре 2023 года Юля рассказала о помолвке с новым избранником по имени Константин.

В июне 2024 года блогерша поделилась своим секретом - она беременна. Верба до последнего держала интригу и рассекретила пол ребенка в конце августа на шикарной вечеринке гендер-пати - за месяц до рождения дочери.

Дочку Верба родила 18 сентября 2024 года. Вскоре она показала малышку и рассекретила ее необычное имя - Роза.

Блогерша также показала фолловерам, что почти пришла в дородовую форму. Спустя месяц после родов она показала фото в нижнем белье.



Юля Верба cо своим возлюбленным и дочкой (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)