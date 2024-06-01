ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Більше не хочемо мовчати". Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)

Субота 01 червня 2024 15:18
UA EN RU
"Більше не хочемо мовчати". Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото) Юля Верба (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Юля Верба повідомила шанувальникам радісну новину: вона вагітна первістком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Юля Верба чекає на дитину

Так, блогерка поділилася у своєму блозі серією світлин зі своїм коханим, на якому вона демонструє вагітний животик і тримає у руках знімок УЗД.

"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", - написала Верба.

&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)

Реакція фанів

Для прихильників інфлюенсерки ця новина стала справжньою неочікуваністю. Вони вітають майбутню матусю і бажають їй легкої вагітності.

&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)&quot;Більше не хочемо мовчати&quot;. Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)

Юля Верба вагітна (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

  • Коли ти встигла
  • Будьте щасливі, нехай вагітність буде легкою
  • Чекаю в клубі найгарніших мамусь
  • Я в приємному шоці! вітаю, чекаю запрошення на гендер-паті
  • Справжній шок

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верба оголосила про заручини зі своїм коханим. Його особистість вона поки не розкриває.

Перед цим, протягом тривалого часу блогерка перебувала у стосунках з Денисом Притулою. Та в травні 2023 вони розійшлися.

Раніше ми писали про 4 секрети успіху скандальної блогерки-мільйонниці Юлі Верби.

Також ми розповідали, що вона купила собі "мерс" за 10 млн і жорстко оскандалилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременность Блогерка Діти
NEWS
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони