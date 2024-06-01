"Більше не хочемо мовчати". Блогерка-мільйонниця Юля Верба вагітна первістком (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Юля Верба чекає на дитину

Так, блогерка поділилася у своєму блозі серією світлин зі своїм коханим, на якому вона демонструє вагітний животик і тримає у руках знімок УЗД.

"Ношу під серденьком наше маленьке зернятко. Ми більше не хочемо мовчати", - написала Верба.

Реакція фанів

Для прихильників інфлюенсерки ця новина стала справжньою неочікуваністю. Вони вітають майбутню матусю і бажають їй легкої вагітності.

Юля Верба вагітна (фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa)

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Справжній шок

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верба оголосила про заручини зі своїм коханим. Його особистість вона поки не розкриває.

Перед цим, протягом тривалого часу блогерка перебувала у стосунках з Денисом Притулою. Та в травні 2023 вони розійшлися.