Заворотнюк может уехать из России: появилась важная информация

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

Анастасия Заворотнюк находилась в сложном положении

Анастасия Заворотнюк, которая на данный момент проходит лечение в одной из частных московских клиник из осложнений, вызванных опухолью, может снова отправиться на лечение за границу. Об этом пишут российские СМИ.

Анастасия Заворотнюк до недавнего времени не могла себе позволить оплатить лечение в лучших клиниках Европы, так как на ней висели многотысячные долги и дело было передано в суд.

Выяснилось, что в середине сентября в силу вступило решение суда, согласно которому судебные приставы отказались от всех требований к Заворотнюк. А это – погашение задолженности и временные ограничения на выезд из РФ.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook com/AZavorotnyuk)

В 2012 году Анастасия Заворотнюк заключила договор с ООО "Русский ипотечный банк" на сумму $435 тысяч. Всю сумму актриса должна была вернуть через год. Но через год она с банком не рассчиталась и на нее подали в суд с требованием взыскать весь долг, просроченные проценты, пеню по просрочке. По факту Заворотнюк нужно было уплатить сверху еще 50% от суммы кредита.

После скачка доллара в 2014 году сумма стала абсолютно неподъемной, и суд удовлетворил требования банка только частично. В 2017 году Заворотнюк смогла выплатить небольшую часть кредита, а также предлагала организации участок в Подмосковье. Однако банк не смог погасить задолженность имуществом, так как земля принадлежит матери актрисы.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook com/AZavorotnyuk)

Кроме того, Анастасию Заворотнюк пытались признать банкротом, но арбитражный суд отказал в аресте имущества. В 2019 году актриса каким-то образом смогла избавиться от долга и ей осталось оплатить исполнительный сбор в размере $37 тысяч. Из-за этой задолженности актрису не хотели выпускать на лечение за границу.

Однако юристы Заворотнюк подали встречный иск, и наконец-то судебная тяжба подошла к завершению. На данный момент артистка может совершенно спокойно отправиться на лечение за границу.