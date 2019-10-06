Близькі Заворотнюк зробили важливу заяву

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Колеги Анастасії Заворотнюк заявили про медичні обстеження серед зірок

Анастасія Заворотнюк, яка зіграла роль Вікторії в серіалі "Моя прекрасна няня", проходить лікування на четвертій стадії раку головного мозку. Захворювання у артистки виявилося ще навесні 2019, однак перші відомості про стан актриси з'явилися в середині вересня. Інформація про важке захворювання артистки шокувало не тільки прихильників, але й колег зірки. Нещодавно знаменитості розповіли, що через підняту паніку багато артистів почали проходити медичне обстеження. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Колеги Анастасії Заворотнюк після страшних новин про хворобу актриси в терміновому порядку пішли по лікарях. Адже онкологія, як правило, протікає безсимптомно. Дружина соліста групи "Ума Турман" Сергія Кристовського, 31-річна зірка серіалів Наталія Земцова планує пройти повне обстеження, адже вона у відповіді не тільки за себе, але і за 5-річного сина Ваню.

Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

"Розмовляла з подружками, чи це правда? Тому що досі немає підтвердження. Але це жахливо, дуже важко. Звичайно, ми йдемо до лікаря, коли у нас вже відвалюється нога, коли вже зовсім все погано, голова болить так, що ти просто не можеш взагалі ходити. А так, звичайно, ми ж лікуємося всі самі, і це погано. Потрібно раз в рік, раз в два роки повністю обстежитися. У мене тітка хворіла на рак, лікується рік, дуже важко", - говорить Земцова.

Колеги Анастасії Заворотнюк разом з усією країною бажають улюбленій актрисі міцного здоров'я, а її рідним і близьким сил і терпіння.

"Я дуже хочу, щоб вона одужала. Хочу, щоб сім'я шалено раділа, хочу, щоб у дитини була здорова мама. Потрібно молитися і, безумовно, бажати людині здоров'я", - вважає актриса Яна Поплавська.

Нагадаємо, що Заворотнюк може виїхати з Росії.