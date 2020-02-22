Банк не спишет: эксперт объяснил, какое имущество могут забрать на погашение кредита

Кредиты в Украине становятся все доступнее, и практически каждый житель страны пользуется услугами банков или кредитных компаний для решения своих материальных проблем или потребностей.

Украинцы берут в кредит практически все – от дорогих мобильных телефонов до автомобилей и квартир. Эти кредиты потом выплачивают годами, но некоторые считают, что погашение процентов по мелким бытовым кредитам, необязательно, так как банк все спишет.

Однако, как утверждают эксперты, на практике такое бывает крайне редко и банки начисляют проценты, штрафы, пеню за все то время, пока клиент не оплачивает по своим кредитным обязательствам. О том, может ли человек лишиться личного имущества или зарплаты из-за долгов по кредитам, рассказал частный исполнитель Денис Боднар для издания "24 канал".

Он объяснил, что если заемщик не платит по обязательствам, то долг по кредиту начинает расти и сумма задолженности зависит от условий договора и процентных ставок.

После того, как сумма долга возрастет в несколько раз, финансовые организации начинают искать варианты возвращения долга. Это может быть крупная бытовая техника, автомобиль, официальная зарплата заемщика, и в крайнем случае – даже квартира.

Взыскание - это когда на имущество должника накладывается арест, его изымают и принудительно реализовывают. Как отмечают эксперты – такая мера является самой действенной.

Однако просто так финансовая организация не может взыскать с заемщика долг или потребовать продать холодильник или квартиру. Сначала придется обратиться в суд и обычно банки так поступают в том случае, если заемщик несколько лет не платит за вещи, купленные в кредит. После вынесения решения суда за решение проблемы берутся частные исполнители.

Эти специалисты ищут у заемщика имущество, которым можно было бы погасить кредит, штрафы и пеню. Личные вещи продают на аукционах и, если после погашения задолженности остаются деньги – их отдают заемщику.

"Взыскивать с должника имущество без взыскания зарплаты или иных доходов можно только когда сумма задолженности превышает 5 минимальных зарплат или по заявлению взыскателю. На единственное жилье можно обращать взыскание, если сумма долга превышает 20 размеров минимальной зарплаты", - объясняет Боднар.

Однако финансовые компании сами заинтересованы в том, чтобы вернуть свои средства и даже если существует большая просрочка, они в первую очередь будут вести переговоры с клиентом, чтобы найти решение, которое удовлетворит всех. До суда обычно доходит в редких случаях.

"Финансовые организации дорожат клиентами, ведь у человека могут быть временные сложности. Поэтому они готовы реструктурировать долг или дать рассрочку", - добавил эксперт и отметил, что банки подают в суд только на тех должников, которые не идут на переговоры и не пытаются решить проблему.