Украинцам рассылают СМСки про долги друзей по кредиту: требуют оплатить

Из-за долгов по кредиту компании шлют сообщения знакомым заемщиков
В Украине финансовые компании, предоставляющие кредиты, рассылают СМСки знакомым своих клиентов с требованием оплатить долг. На подобную ситуацию обратил внимание юрист Клим Братковский из Киева, который столкнулся с подобным "письмом счастья".
Также он опубликовал на странице в Facebook соответствующие скрины.
"Сижу себе, никого не трогаю, тут приходят СМСки, адресованные не мне, но я знаю этого человека, с требованием оплатить долг, взятый в финансовой компании Smartiway мгновенных кредитов онлайн (из серии "без отказов и проверок"). Мой номер он не давал финорганизации. По его словам, по всем контактам, которые записаны в его телефоне, рассылаются такие СМСки", - говорится в публикации.
В сообщениях от компании звучат угрозы передачи дела и записей разговора в полицию для возбуждения уголовного производства. Кроме того, указывается, что "ваше окружение может быть привлечено к следственным действиям".
"Как я понимаю, при установке приложения от финорганизации, он дал согласие доступа к его контактам, те их скачали, а теперь "в его интересах" рассылают такие СМСки третьим лицам", - написал Братковский.
Компании связываются со знакомыми должников, которые не оплатили кредит (Фото: facebook.com/klimetin)
Также юрист высказал мнение, что такие действия могут быть незаконными.
В комментариях к посту его подписчики приводят схожие ситуации, когда они получают телефонные звонки и сообщения от финучреждений с требованиями оплатить несуществующие долги.
Скрин комментариев facebook.com/klimetin
Напомним, что в конце 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о "защите от коллекторов" - этот нормативный акт призван уберечь украинцев от давления представителей коллекторских фирм, которые очень часто переходят все рамки при "выбивании долгов".