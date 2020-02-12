Украинцам рассылают СМСки про долги друзей по кредиту: требуют оплатить

Кредиты в Украине (Иллюстративное фото: maxpixel.net/CC0 Public Domain)

Из-за долгов по кредиту компании шлют сообщения знакомым заемщиков

В Украине финансовые компании, предоставляющие кредиты, рассылают СМСки знакомым своих клиентов с требованием оплатить долг. На подобную ситуацию обратил внимание юрист Клим Братковский из Киева, который столкнулся с подобным "письмом счастья".

Также он опубликовал на странице в Facebook соответствующие скрины.

"Сижу себе, никого не трогаю, тут приходят СМСки, адресованные не мне, но я знаю этого человека, с требованием оплатить долг, взятый в финансовой компании Smartiway мгновенных кредитов онлайн (из серии "без отказов и проверок")‎. Мой номер он не давал финорганизации. По его словам, по всем контактам, которые записаны в его телефоне, рассылаются такие СМСки", - говорится в публикации.

В сообщениях от компании звучат угрозы передачи дела и записей разговора в полицию для возбуждения уголовного производства. Кроме того, указывается, что "ваше окружение может быть привлечено к следственным действиям".

"Как я понимаю, при установке приложения от финорганизации, он дал согласие доступа к его контактам, те их скачали, а теперь "в его интересах" рассылают такие СМСки третьим лицам", - написал Братковский.

Компании связываются со знакомыми должников, которые не оплатили кредит (Фото: facebook.com/klimetin)

Также юрист высказал мнение, что такие действия могут быть незаконными.

В комментариях к посту его подписчики приводят схожие ситуации, когда они получают телефонные звонки и сообщения от финучреждений с требованиями оплатить несуществующие долги.

А мне уже больше 6 месяцев звонят, спрашивают Игоря и ищут какого-то Вадима... очень удивляются, что я не Игорь и интересуются, с какого момента я перестал им быть...Какой-то индивид видимо специально написал чужой номер и теперь меня достают.... жалко что нельзя добавить в ЧС номерное поле ибо наяривают с колл-центров.

У меня похожее было с Приватбанком пару лет назад. Давили очень активно за долги другого человека. Я написала заявление в полицию.

Скрин комментариев facebook.com/klimetin

Напомним, что в конце 2019 года Верховная Рада приняла законопроект о "защите от коллекторов" - этот нормативный акт призван уберечь украинцев от давления представителей коллекторских фирм, которые очень часто переходят все рамки при "выбивании долгов".