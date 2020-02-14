Дешевые кредиты дадут не всем: кто в зоне риска

Доступные кредиты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Программой "Доступные кредиты 5-7-9%" могут воспользоваться не все

Доступные кредиты в Украине для поддержки малого бизнеса стартовали в начале февраля и по задумке власти должны оказать положительное влияние на уровень занятости граждан. В Нацбанке уверены, что реализация госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" поспособствует расширению деятельности микро и малых предприятий, созданию новых рабочих мест и возвращению трудовых мигрантов.

В министерстве финансов объяснили, что алгоритм получения кредитов предпринимателями расписан на сайте 5-7-9.gov.ua - там можно узнать, соответствует ли проект льготной ставке.

В экспертной среде относительно правительственной инициативы по дешевым кредитам высказываются по разному - отмечая как радужную теорию, так и практические "подводные камни".

Так, необычайно низкая ставка от 5 до 9% годовых существенно отличается от предложений на рынке - под 20% и выше. В то же время экономисты отмечают, что "Доступные кредиты" выдаются под залог имущества или авто, да и фактически доступны далеко не всем.

Так, в "зоне риска" оказались предприниматели из рекламной, медийной сферы, плюс малые предприятия промышленного комплекса, и финансировать стартапы также банки не хотят. При этом для аграриев, предпринимателей сырьевого направления и уже существующих клиентов банков такие кредиты будет получить значительно проще.

По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, банки охотно дают кредиты тому бизнесу, где есть четко прогнозируемые денежные потоки. Об этом передают "Вести".

"Поэтому если мы говорим о крупном бизнесе, то банки в основном кредитуют аграрные предприятия. Если говорить о малом, то в основном это торговые заведения", - отметил он.

Эксперт не исключает, что к новым клиентам государственные банки будут подходить еще требовательнее, и кроме залогов с заемщиков будут требовать еще и первые взносы.

Также один из киевских предпринимателей рассказал о безуспешном опыте получения "Доступного кредита". Бизнесмен Владимир Малинин отметил, что кредиты выдаются только под залог имущества - квартира, машина не старше 5 лет или какое-то новое оборудование, или земельный участок, только если на нем что-то построено.

В банке ему дали понять, что предпринимателям из рекламной или медийной сферы на кредиты можно вообще не рассчитывать.

"То есть там очень много нюансов... Плюс, как мне объяснили, действующим предпринимателям проще получить кредит, чем тем, кто хочет начать бизнес", - рассказал предприниматель.