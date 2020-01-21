Кредиты в Украине будут выдавать по-новому: перемены коснутся каждого

В Украине банки обязаны сделать кредиты "прозрачными"
Кредиты в Украине будут выдаваться по-новому. Национальный банк Украины изменил существующий давно порядок оформления потребительских займов. Теперь все украинские банки, а также различные посредники, будут обязаны полностью информировать украинцев о том, из чего состоит кредит, и сколько придется заплатить в случае просрочки. Детально - в материале Styler.
Новые требования заработали уже с 19 января 2020 года в связи с введением новых требований законодательства по защите прав потребителей финуслуг.
Такое нововведение нужно для того, чтобы украинцы имели полное представление о том, за что они платят, понимали все свои расходы на получение кредитных средств и их обслуживание.
Стоит отметить, что еще в начале декабря 2019-го НБУ обязал банки изменить информацию о кредитах на сайтах и в рекламе согласно новым требованиям. На адаптацию финучреждениям дали шесть месяцев, но при этом к концу февраля 2020-го все украинские банки должны будут подавать информацию о своих услугах на сайтах в унифицированном формате.
Кроме того, за нераскрытие информации банки будут штрафовать на сумму от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай (от 5 100 до 10 200 грн). А каждый украинец имеет право пожаловаться в управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ.
К концу мая 2020 года на сайтах банков должны будут появиться калькуляторы, при помощи которых можно будет рассчитать все возможные расходы/доходы от услуги банка.
Эти же требования распространятся на посредников - компании, предоставляющие рассрочку при продаже товаров/услуг, а также на компании, которые занимаются выдачей так называемых "быстрых кредитов".