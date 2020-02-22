Банк не спише: експерт пояснив, яке майно можуть забрати на погашення кредиту

Кредити в Україні стають все доступнішими, і практично кожен житель країни користується послугами банків або кредитних компаній для розв'язання матеріальних проблем або потреб.

Українці беруть у кредит практично все – від дорогих мобільних телефонів до автомобілів і квартир. Ці кредити потім виплачують роками, але деякі вважають, що погашення відсотків по дрібним побутовим кредитам, необов'язково, оскільки банк все спише.

Однак, як стверджують експерти, на практиці таке буває вкрай рідко і банки нараховують проценти, штрафи, пеню за весь той час, поки клієнт не оплачує за своїми кредитними зобов'язаннями. Про те, чи може людина позбутися особистого майна або зарплати з-за боргів за кредитами, розповів приватний виконавець Денис Боднар для видання "24 канал".

Він пояснив, що якщо позичальник не платить за зобов'язаннями, то борг за кредитом починає зростати та сума заборгованості залежить від умов договору та процентних ставок.

Після того, як сума боргу зросте в кілька разів, фінансові організації починають шукати варіанти повернення боргу. Це може бути велика побутова техніка, автомобіль, офіційна зарплата позичальника, і в крайньому разі – навіть квартира.

Стягнення - це коли на майно боржника накладається арешт, його вилучають і примусово реалізовують. Як зазначають експерти, така міра є найдієвішою.

Однак просто так фінансова організація не може стягнути з позичальника борг або вимагати продати холодильник або квартиру. Спочатку доведеться звернутися в суд і зазвичай банки так роблять у тому випадку, якщо позичальник кілька років не платить за речі, куплені в кредит. Після винесення рішення суду за розв'язання проблеми беруться приватні виконавці.

Ці фахівці шукають у позичальника майно, яким можна було б погасити кредит, штрафи та пеню. Особисті речі продають на аукціонах і, якщо після погашення заборгованості залишаються гроші – їх віддають позичальнику.

"Стягувати з боржника майно без стягнення зарплати чи інших доходів можна тільки коли сума заборгованості перевищує 5 мінімальних зарплат або за заявою стягувача. На єдине житло можна звертати стягнення, якщо сума боргу перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати", - пояснює Боднар.

Проте фінансові компанії самі зацікавлені в тому, щоб повернути свої кошти й навіть якщо існує велике прострочення, вони в першу чергу будуть вести переговори з клієнтом, щоб знайти рішення, яке задовольнить усіх. До суду зазвичай доходить в рідкісних випадках.

"Фінансові організації дорожать клієнтами, адже у людини можуть бути тимчасові складності. Тому вони готові реструктурувати борг або дати розстрочку", - додав експерт і зазначив, що банки подають в суд тільки на тих боржників, які не йдуть на переговори та не намагаються розв'язувати проблему.