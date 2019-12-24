Украинцам дадут квартиры почти даром: каким категориям повезет

Квартиры по льготному кредиту в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Льготные кредиты в Украине были внезапно заморожены, а потом снова разморожены

Квартиры по льготному кредиту были обещаны правительством в начале декабря для участников АТО/ООС, а также переселенцев. В Кабмине анонсировали выделение 200 миллионов гривен на эту программу. Но государственная помощь была внезапно заморожена, почему так произошло, и когда кредиты будут "разморожены", говорится в сюжете ТСН.

Многие семьи, получившие разрешение на получение льготы, уже оплатили первый взнос, и теперь ждут получения кредита. Сроки истекут для них вместе с декабрем. Если помощь от государства не будет получена, они рискуют потерять и квартиру, и часть уплаченного взноса из-за штрафных санкций.

После того, как была анонсирована возможность получения льготного кредита, люди массово бросились регистрироваться. Им дали всего три дня. Тем, кому повезло, кредит должно выдать Держмолодьжитло. Люди уже внесли на счета организации 6% от стоимости помещения.

Условия кредита очень выгодные - всего 3% годовых на срок до 20-ти лет. Квартиру выбрать можно в любом регионе. На каждого человека положен 21 м кв., общая площадь - не больше 94 квадратных метров.

Глава Держмолодьжитло Сергей Комнатный объяснил, средства были заморожены, как незащищенные расходы из-за дефицита госбюджета. Их проверяют и решают, выдавать кредиты или нет.

23 декабря на странице Держмолодьжитла появилась хорошая новость, на счета поступили деньги.

"На счета Держмолодьжитла поступили предусмотренные законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год средства: 200 млн грн - на финансирование программы льготного долгосрочного государственного кредитования, 300 млн грн - на программу "Доступное жилье", - сказано в сообщении.

В организации обещают, что средства для всех зарегистрированных претендентов должны поступить до конца текущей недели. Пока люди живут, "как на пороховой бочке".

Квартиры по льготному кредиту в Украине (видео: YouTube/ТСН)