Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака 2020 год станет по-настоящему судьбоносным - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2020 подскажет, каким знакам Зодиака сказочно повезет в новом году, который наступит уже через несколько месяцев. Причем, перемены могут быть совершенно в разных сферах - деньги, любовь, карьера.

Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакальных созвездий, жизнь которых перевенется с ног на голову в следующем году.

Овен

В новом 2020 году у Овнов появится невероятный прилив жизненных сил и мотивации. Представителей этого знака ждет потрясающий успех, особенно тех, кто любит находиться среди людей и заводить новые знакомства. Астролог рекомендует Овнам больше общаться, чтобы не упустить свой шанс. Финансовые вопросы разрешатся легко и быстро, а цифры доходов будут ежемесячно расти.

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Лев

Львам выпадет возможность поехать за границу и там начать жизнь с чистого листа, причем очень эффективно и продуктивно. Этому знаку откроются неожиданные перспективы, которые покажут весь их потенциал. Львов ждет взлет по карьерной лестнице, повышение зарплаты, либо же собственное дело, приносящее прибыль. Мужчины сделают предложение своей половинке, а женщин, скорее всего, позовут замуж. Одиноким Львам также выпадет возможность встретить настоящую любовь.

Козерог

У Козерогов наконец наступает тот период жизни, которого они стремятся на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Уже в начале года представителей знака ждут приятные новости, касающиеся недвижимости. Звезды настолько будут к вам расположены, что готовы подарить прекрасную возможность купить дом, о котором вы мечтали. На личном фронте у Козерогов все тоже все будет замечательно.

Ранее Павел Глоба рассказал о тех счастливчиках, которых ждут невероятные любовные приключения в первый месяц осени.

Также мы писали, что астролог перечислил знаки Зодиака, которые преодолеют кризис уже до конца этого месяца. Кроме того, эксперт дал конкретный совет каждому из них.