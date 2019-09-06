Любовный гороскоп: астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут большие перемены

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака будут купаться в любви в первый месяц осени - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Любовный гороскоп 2019 подскажет, для кого из представителей зодиакального круга нынешняя осень приготовила сюрпризы в виде новых отношений, пылких любовников, страстных романов и совместных путешествий.

Известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которых ожидают серьезные перемены на любовном фронте.

Лев

Для темпераментных царей зверей сентябрь принесет противоречивые мысли, желания и чувства. Их сердце будет то раскаляться от любви, то охлаждаться до рекордного минуса. Самое интересное, что Львы сами не будут понимать, что же сними происходит.

А во всем виноват ретроградный Нептун, изобилующий комбинациями. Эта планета пророчит Львам влюбленность - страстную, обоюдную и красивую, как в старом добром кино. Причем влюбиться Львы могут в совершенно неожиданного человека. К примеру, в партнера, с которым живут уже десяток лет, или же в друга детства.

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Для прилежных и старательных Дев астролог пророчит новую жизнь. В сентябре все планеты, будто по сговору, соберутся в этом созвездии, чтобы открыть новые перспективы. Наконец-то Девам удастся навести порядок во всем - в том числе и в запутанном клубке любовных перипетий.

Однако им стоит быть готовыми к сюрпризам: в один из дней на пороге Дев может оказаться бывший или бывшая. Чтобы этого не произошло, астролог предлагает разрубить энергетическую привязку, оставив прошлое в прошлом.

Любовный гороскоп 2019 (фото: pxhere.com)

Скорпион

В любовных отношениях представителей этого знака в сентябре все может измениться в лучшую сторону. Астролог говорит, что им могут признаться в любви, или самые сложные проблемы с партнером разрешатся сами по себе. Под влиянием ретроградного Нептуна может раскрыться старая тайна или какие-то новые обстоятельства, которые вызовут противоречивые эмоции.

Астролог советует не расстраиваться по этому поводу, а наоборот, порадоваться переменам, о которых потом можно будет вспомнить с легкой улыбкой.

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