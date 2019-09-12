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Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у 2020 році

STYLERЖиття    12.09.2019 - 06:29
Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у 2020 році
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку 2020 рік стане по-справжньому доленосних - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 підкаже, яким знакам Зодіаку казково щастить у новому році, що настане вже за кілька місяців. Причому, зміни можуть бути зовсім у різних сферах - гроші, любов, кар'єра.

Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох представників зодіакальних сузір'їв, життя яких перевенется з ніг на голову в наступному році.

Овен

В новому 2020 року в Овнів з'явиться неймовірний приплив життєвих сил і мотивації. Представників цього знаку чекає приголомшливий успіх, особливо тих, хто любить знаходитися серед людей та заводити нові знайомства. Астролог рекомендує Овнам більше спілкуватися, щоб не упустити свій шанс. Фінансові питання вирішаться легко і швидко, а цифри доходів будуть щомісячно зростати.

Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у 2020 році

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Лев

Левам випаде можливість поїхати закордон і там почати життя з чистого аркуша, причому дуже ефективно і продуктивно. Цьому знаку відкриються несподівані перспективи, які покажуть весь їх потенціал. На Левів чекає зліт кар'єрними сходами, підвищення зарплати, або ж власна справа, що приносить прибуток. Чоловіки зроблять пропозицію своїй половинці, а жінок, швидше за все, покличуть заміж. Самотнім Левам також випаде можливість зустріти справжню любов.

Козеріг

У Козерогів нарешті настає той період життя, якого вони прагнуть протягом усієї своєї професійної діяльності. Вже на початку року представників знаку чекають приємні новини, що стосуються нерухомості. Зірки настільки вам сприятимуть, що будуть готові подарувати прекрасну можливість купити будинок, про який ви мріяли. На особистому фронті у Козерогів все теж все буде чудово.

Раніше Павло Глоба розповів про тих щасливчиків, на яких чекають неймовірні любовні пригоди в перший місяць осені.

Також ми писали, що астролог перерахував знаки Зодіаку, які подолають кризу вже до кінця цього місяця. Крім того, експерт дав конкретну пораду кожному з них.

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