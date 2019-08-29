Черное новолуние: какие опасности и соблазны несет тринадцатая Луна

Черное новолуние в августе (фото: weather.com)

"Черное" новолуние называется так из-за цифры "тринадцать"

Черное новолуние в августе особенно тем, что таит в себе дополнительные смыслы. И связано такое название не с цветом спутника Земли, а с цифрой "тринадцать". Такое новолуние возникает один раз в 2-3 года, и последний раз такая Луна появлялась в небе в октябре 2016 года.

Дело в том, что ежегодно происходит двенадцать лунных циклов, а "тринадцатая Луна" появится в небе 30 августа в 13:40 по киевскому времени.

Особенность черного новолуния заключается в том, что в знаке Девы, в котором оно произойдет, находятся три планеты одновременно - Марс, Венера и Меркурий, что образует так называемый стеллиум - соединение трех и более планет. Об этом рассказала Валентина Виттрок, пишут Факты.

Черное новолуние в августе (фото: weather.com)

Черная Луна обладает характером Марса. Это говорит о большом творческом потенциале. В этот период реализоваться творчески сможет каждый из нас, но при условии, что мы откажемся от обид, ненависти и агрессии, которые также несет в себе Марс.

В этот день творческим людям стоит посвятить себя любимому делу. 30 августа есть шанс создать настоящий шедевр. А для тех, кто только мечтает заняться искусством - этот день может дать неплохой старт.

Венера во время новолуния говорит о том, что все начинания в этот период могут дать мгновенный результат. Но при этом нельзя рисковать, поскольку исход может быть непредсказуемым.

"Можно сказать, что пришло время действовать. Можно начинать реализовывать все планы, которые мы по разным причинам долгое время откладывали на потом. Например, считали, что сами не готовы к их реализации, или думали, что их время еще не пришло", - говорит астропсихолог.

Черное новолуние в августе (фото: weather.com)

Виттрок советует в этот период рассчитаться с долгами, как материальными, так и моральными. А также стоит закончить незавершенные дела, разобрать "завалы", мешающие двигаться дальше.

"Стоит оглянуться вокруг себя, найти место, в котором нужно навести порядок, и убрать оттуда все лишнее", - говорит специалист.

Валентина Виттрок утверждает, что во время черного новолуния велика опасность соблазна заняться не своим делом, потому что это модно или же престижно. Астропсихолог советует помнить о своем предназначении и не изменять ему.

К слову, следующее черное новолуние произойдет 30 апреля 2022 года, а в 2033 году состоится сразу два черных новолуния - в январе и марте.

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