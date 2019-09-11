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Самое удачное время в году: астролог назвал главных везунчиков средины осени

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 06:29
Самое удачное время в году: астролог назвал главных везунчиков средины осени
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака осень 2019 года станет судьбоносным периодом - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп на 2019 год подскажет, кому из представителей созиакальных созвездий удастся сорвать куш уже в средине осени. Некоторый знаки Зодиака встретят любовь всей своей жизни, кое-кого ждут невероятные достижения в сфере карьеры или же финансовое обогащение.

Известный астролог Павел Глоба выделил четыре знака Зодиака, которым стоит ожидать серьезных перемен нынешней осенью.

Овен

Средина осени станет для представителей этого знака Зодиака удачным временем, чтобы вырваться из рутины будней, в которых они погрязли. Возможно, Овнов увлечет экстремальное хобби, они сменят работу или же совершат покупку недвижимости, или заведут новое интересное знакомство.

Лев

Представителей этого знака средина осени одарит множеством ответственной работы. Но самым приятным будет то, что в конце месяца планеты щедро вознаградят Львов за самоотверженный труд. Многих ждет повышение по карьерной лестнице.

Самое удачное время в году: астролог назвал главных везунчиков средины осени

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Весы

Если у вас затруднительная материальная ситуация, то не отчаивайтесь, планеты вещуют, что средина осени существенно поправит ситуацию. Не пытайтесь угадать будущий источник дохода, лишние средства появятся, как по взмаху волшебной палочки, оттуда, откуда вы совершенно не будете ждать.

Водолей

Одиноким представителям этого знака Зодиака представится возможность встретить любовь всей своей жизни. Павел Глоба не говорит, когда конкретно это произойдет, но к средине осени шансы значительно возростут. Астролог советует Водолеям быть на чеку, чтобы не пропустить свою вторую половинку.

Ранее мы писали, что астролог перечислил знаки Зодиака, которые преодолеют кризис уже до конца этого месяца. Кроме того, эксперт дал конкретный совет каждому из них.

Также Павел Глоба рассказал о счастливчиках, которых ждут невероятные любовные приключения в первый месяц осени.

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