Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют

Гороскоп на август 2019 расскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий в скором времени сказочно повезет. Эти знаки Зодиака, по прогнозу знаменитого астролога Павла Глобы могут смело полагаться на Фортуну, не боясь оказаться у разбитого корыта, и расчитывать на получение денежной прибыли.

Астролог выделил всего три знака, кому скоро улыбнется удача в финансовой сфере.

Близнецы

Главными везунчиками оказались представители этого знака Зодиака. В ближайший период им будет сопутствовать успех в денежном вопросе. Астролог рекомендует им сыграть в лотерею или поучаствовать в азартных играх. У Близнецов очень хорошо развита своеобразная "денежная интуиция" - они всегда могут почувствовать, где зарыт желанный клад. Именно эти способности сулят этому знаку получение прибыли в ближайшем будущем.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

Благодаря таланту оказываться в нужный момент в нужном месте, Скорпионы вскорости могут очень скоро получить желаемое. Планеты сулят представителям этого знака огромное везение в деньгах. Астролог отмечает, что те Скорпионы, которые долго бились над решением финансовых проблем, в ближайшем времени могут рассчитывать на то, что им улыбнется удача.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

Эти знаки Зодиака также скоро присоединятся к числу везунчиков. Астролог отмечает, что те Стрельцы, которые недавно переживали настоящие финансовые "американские горки", в скором времени долго задержатся на вершине. На этот знак Зодиака свалится огромная удача, которая с лихвой окупит все прошлые промахи.

К слову, недавно эксперты по изучению астрономии Солнца рассказали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря заставит чувствовать метеозависимых людей разбитыми и подавленными.

Напомним, известный украинский астролог рассказала, что готовят планеты для украинцев в самый главный для нашей страны праздник - День Независимости.

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