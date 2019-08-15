Проклятие загадочной планеты Нибиру: ученый назвал дату конца света

Планета Нибиру и конец света (коллаж: РБК-Украина)

О проклятии загадочной планеты Нибиру в последнее время говорят очень много

Планета Нибиру, которая по прогнозам астрологов и нумерологов положит конец жизни на нашей планете, уже давно пугает людей своим скорым приближением. Одной из последних "дат столкновения" стало 10 августа 2019 года, но Земля по-прежнему вертится.

Ученый из Национального космического агентства Украины (НКАУ) рассказал, что он думает о подобных пророчествах, и сообщил, когда же по расчетам ученых, на Земле действительно вымрет все живое.

Планета Нибиру и конец света (фото: pixabay.com)

Эдуард Кузнецов в интервью Фактам рассказал, что когда человек смотрит на звездное небо, зачастую даже не догадывается, что большинство видимых звезд давно уже перестало существовать. Возможно, они погасли миллионы лет назад - но их изображение только сейчас дошло до нас. Подобный "обман" связан со скоростью света.

"Нет ничего вечного, - говорит эксперт. - Поэтому конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет".

По словам Эдуарда Кузнецова, конец света наступит приблизительно через 150 миллионов лет. Но к тому времени человечество и все живое на планете уже исчезнет.

Планета Нибиру и конец света (фото: pixabay.com)

"Солнечная система начала образовываться 10 миллиардов лет назад. Солнце появилось примерно в одно время с Землей - 5 миллиардов лет назад. Ну вот, еще примерно такой же срок Солнце прослужит. А потом потухнет", - говорит ученый.

При этом, по словам Кузнецова, примерно через 4 миллиарда лет Солнечная система неизбежно столкнется с Туманностью Андромеды, которая движется к ней навстречу.

"Произойдет колоссальный взрыв, который даст начало новой галактике", - утверждает эксперт из НКАУ.

Планета Нибиру и конец света (фото: pixabay.com)

Что касается рисков из космоса в ближайшей перспективе, Кузнецов говорит, что приблизительно через 10 лет к Земле на критическое расстояние приблизится гигантский астероид Апофиз, а в 2063 году он пролетит к Земле еще ближе.

"Но, думаю, что обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на какой высоте астероид пройдет от Земли. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо", - рассказывает ученый.

Ранее мы писали, что исследователи NASA предупредили о то, что к Земле приближается огромный астероид. Ученые дали оценку шансов столкновения небесного тела с Землей.

Напомним, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это происшествие сможет повлиять на Землю.