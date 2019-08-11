Гороскоп на День независимости: астролог предупредила об опасности

Гороскоп на День независимости (коллаж: РБК-Украина)

Астролог рассказала, чего категорически нельзя делать 24 августа

Гороскоп на День независимости Украины подскажет, что готовят планеты 24 августа для украинцев. Что можно делать в этот день, а от чего стоит отказаться, рассказала украинский астролог Марина Скади.

По словам астролога, в главный государственный праздник состоится важное астрологическое событие - Венера соединяется с Марсом в знаке Зодиака Дева. Встреча двух таких полярных планет - женской и мужской наполнит 24 августа необыкновенной энергией.

"В настоящее время женские и мужские силы будут находиться в равновесии, что способствует сближению партнеров", - сказала она "Фактам".

Гороскоп на День независимости (коллаж: РБК-Украина)

Этот день будет благоприятным для непринужденного общения, а также для визита гостей.

Такое положение планет удачно для того, чтобы пересмотреть свою жизнь - оценить ее с другой стороны.

Благоприятными будет работа в отраслях, связанных с усвоением информации - обучение, получение новых интеллектуальных знаний.

"Появится возможность записаться на курсы, о которых давно мечтали. Вы все будете успевать, есть шанс легко справиться с кучей мелких текущих проблем", - советует астролог.

Гороскоп на День независимости (коллаж: РБК-Украина)

Также это время будет удачным для мелких операций купли-продажи и коротких деловых поездок.

Однако важных решений в этот день принимать не стоит - велика вероятность попасть в ловушку мошенников или неприятную ситуацию. Астролог не советует отправляться в дальнюю дорогу.

Марина Скади назвала и главное табу дня: 24 августа не стоит принимать важные решения.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предсказывал новой Верховной Раде скорый распад.

Кстати, ранее известный астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды обещают грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желаемых целей.