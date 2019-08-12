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К Земле приближается огромный астероид: каковы шансы столкновения

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 07:57
К Земле приближается огромный астероид: каковы шансы столкновения
Астероид приближается к Земле (фото: pixabay.com)

Астероид будет в 40 раз ближе к Земле, чем Венера

Астероид, превосходящий размерами египетскую Пирамиду Хеопса, приближается к Земле. Небесное тело приблизится на максимально короткое расстояние к нашей планете уже в конце августа этого года. Об этом свидетельствуют информация, опубликованная NASA.

Согласно данным космического агенства, астероид 2019 OU1 имеет диаметр 160 метров, что на 20 метров больше знаменитой пирамиды.

Сообщается, что небесное тело 28 августа будет в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

К Земле приближается огромный астероид: каковы шансы столкновения

Астероид приближается к Земле (фото: pixabay.com)

Астероид, согласно прогнозам ученых, должен разминуться с планетой на расстоянии одного миллиона километров.

Ранее мы писали, что четыре огромных астероида, которые несут реальную угрозу Земле из-за потенциального столкновения, неумолимо приближаются к планете.

К слову, американские ученые из Национальной лаборатории Оук Ридж (штат Теннесси) надеются открыть портал в параллельное измерение, повторяющее наш мир.

Напомним, недавно ученые обнаружили во Вселенной две супермассивные черные дыры, которые вот-вот столкнутся. Исследователи рассказали, как это происшествие сможет повлиять на Землю.

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