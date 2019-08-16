Астролог назвал знаки Зодиака, которым грозят серьезные неудачи

Гороскоп на сентябрь 2019 сулит неудачу некоторым знакам Зодиака (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака от астролога Павла Глобы расскажет, от кого отвернется удача

Гороскоп везения на сентябрь 2019 указывает знакам Зодиака не только на благосклонность звезд некоторым избранникам, но и подсказывает, от кого они в этот период отвернутся. "Аутсайдерам" Фортуны не стоит впадать в уныние, но лучше обратить информацию в оружие, или по крайней мере щит, которым при должной осведомленности можно эффективно защититься от невзгод и неудач, быть готовым держать удар и минимизировать личные катаклизмы. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на первый месяц осени называет трех представителей зодиакального круга, которые могут "спотыкаться на ровном месте".

Эксперт рекомендует им не опускать руки раньше времени и не забывать, что самое темное время обычно именно перед рассветом.

Овен

Овны привыкли к трудолюбию и часто берут на себя серьезные задания, от которых многие с радостью бы отмахнулись. Напор - врожденная черта характера представителей этого знака Зодиака - позволяет им справляться с масштабными заданиями, добиваться их решения. Учитывая, что вторая половина лета 2019 стала для вас успешной, окрыленные и приободренные Овны могут сходу подвязаться на еще более крупные проекты и взвалить на себя тяжелую ношу. Астролог предупреждает, что энергетическая подпитка ввиду невыгодного соотношения планет в сентябре для вас будет минимальной, поэтому высок риск чрезвычайной затраты внутренних сил, может ухудшиться здоровье и как следствие дела пойдут из рук вон плохо.

Согласно прогнозу эксперта, в сентябре Овнам лучше больше внимания уделять спокойному отдыху, общению с близкими и накапливать силы на более удачный период, благо он совсем не за горами.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

У Козерогов в сентябре 2019 намечается довольно сложный период, связанный с переживаниями на любовном фронте, на котором представителей этого знака Зодиака будут преследовать неудачи. Закономерно это отразится и на эмоциональном состоянии, повысится нервозность, что только подольет "масло в огонь" конфликтов и ссор с любимыми. Упрямство, так присущее Козерогом, в первый осенний месяц может создать своеобразную стену в отношениях с парнтерами/партнершами и привести к серьезным конфликтам, решение которых требует затем значительное количество времени и сил.

Учитывая непростой астрологический прогноз на сентябрь, рожденным под созвездием Козерога уместно прибегать к спасительной хитрости - чаще идти на уступки, избегать категоричных заявлений и обещаний, не акцентировать внимание на "промахи" других людей, в спорах трижды промолчать и один - ответить. Астролог заранее обнадеживает вас, что уже с конца сентября - начала октября ситуация повернет в иное русло, и Фортуна вновь начнет улыбаться.

Рак

Представителей этого знака Зодиака в сентябре 2019 везение явно будет избегать, а влияние Луны еще с августа успело "навеять" на Раков меланхолию, что в итоге создает риски для начала депрессии. Такое состояние станет побуждать вас отказываться от новых начинаний, спровоцирует апатию к рабочим проектам и снизит работоспособность.

Беря во внимание такой невыгодный астрологический прогноз для Раков на сентябрь, эксперт тут же советует не паниковать и не сдаваться, воспринимать неудачи философски и пробовать если не перенести решение задачи на потом, то хотя бы искать к ним иной подход. Не забывайте, что у тотема вашего знака Зодиака панцырь не только для "пряток", но и для защиты, а клешни - цепкие и ухватистые.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

К слову, ранее мы писали о том, что в прогнозе астролога Павла Глобы названы главные везунчики сентября.

Напомним, что ранее известный украинский астролог составила гороскоп на День Независимости Украины и рассказала о главных опасностях и запретах этого дня.