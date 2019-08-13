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Украину скоро накроет мощный метеоудар: эксперты назвали дату

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 07:45
Украину скоро накроет мощный метеоудар: эксперты назвали дату
Магнитные бури в сентябре 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури влияют на работу техники, поведение животных и самочувствие людей

Магнитная буря ожидается уже осенью этого года. Метеозависимые украинцы смогут ощутить неприятные изменения в эмоциональном и физическом состоянии из-за геомагнитных колебаний, вызванных поступлением в окрестности Земли "возмущенных" потоков солнечного ветра.

Согласно данных экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН мощный удар уровня G1 накроет Землю в первый день сентября.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса G1 могут влиять на энергетические системы - космические аппараты и наземную технику, а также на начало миграций животных.

Украину скоро накроет мощный метеоудар: эксперты назвали дату

Магнитные бури в сентябре 2019 (скриншот)

Метеозависимые люди могут чувствовать головную боль, также в период геомагнитных бурь могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания. Многие жалуются на упадок сил.

Украину скоро накроет мощный метеоудар: эксперты назвали дату

Магнитные бури в сентябре 2019 (фото: pixabay.com)

Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, следует придерживаться простых правил:

  • Не пейте алкогольные напитки.
  • Не употребляйте жирную, острую и соленую пищу в больших количествах.
  • Снизьте физические нагрузки.
  • Избегайте стрессовых ситуаций.
  • Пейте больше чистой воды, мятного чая, натуральные компоты и морсы.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе.
  • Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания.

К слову, ранее сообщалось о самой сильной магнитной буре за последние 10 лет, влияние которой украинцы почувствовали в июле 2019 года.

Также мы писали, что к Земле на огромной скорости приближается астероид размером с египетскую Пирамиду Хеопса. Эксперты оценили шансы столкновения небесного тела с Землей.

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Новости Украины астероидмагнитная буря
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