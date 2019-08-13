Украину скоро накроет мощный метеоудар: эксперты назвали дату

Магнитные бури влияют на работу техники, поведение животных и самочувствие людей
Магнитная буря ожидается уже осенью этого года. Метеозависимые украинцы смогут ощутить неприятные изменения в эмоциональном и физическом состоянии из-за геомагнитных колебаний, вызванных поступлением в окрестности Земли "возмущенных" потоков солнечного ветра.
Согласно данных экспертов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН мощный удар уровня G1 накроет Землю в первый день сентября.
Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса G1 могут влиять на энергетические системы - космические аппараты и наземную технику, а также на начало миграций животных.
Магнитные бури в сентябре 2019 (скриншот)
Метеозависимые люди могут чувствовать головную боль, также в период геомагнитных бурь могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания. Многие жалуются на упадок сил.
Магнитные бури в сентябре 2019 (фото: pixabay.com)
Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, следует придерживаться простых правил:
К слову, ранее сообщалось о самой сильной магнитной буре за последние 10 лет, влияние которой украинцы почувствовали в июле 2019 года.
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