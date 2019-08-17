Астролог назвав знаки Зодіаку, які незабаром казково розбагатіють

Гороскоп на серпень 2019 розкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв незабаром казково пощастить. Ці знаки Зодіаку, за прогнозом знаменитого астролога Павла Глоби, можуть сміливо покладатися на Фортуну, не боячись опинитися біля розбитого корита, і розраховувати на отримання грошового прибутку.

Астролог виділив всього три знака, кому скоро усміхнеться удача у фінансовій сфері.

Близнюки

Головними щасливчиками виявилися представники цього знака Зодіаку. У найближчий період їм буде супроводжувати успіх у грошовому питанні. Астролог рекомендує їм зіграти в лотерею або взяти участь в азартних іграх. У Близнюків дуже добре розвинена своєрідна "грошова інтуїція" - вони завжди можуть відчути, де заритий бажаний скарб. Саме ці здібності обіцяють цьому знаку отримання прибутку в найближчому майбутньому.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

Завдяки таланту опинятися в потрібний момент в потрібному місці, Скорпіони незабаром можуть дуже скоро отримати бажане. Планети обіцяють представникам цього знаку величезне везіння в грошах. Астролог зазначає, що ті Скорпіони, які довго билися над вирішенням фінансових проблем, в найближчому часі можуть розраховувати на те, що їм усміхнеться удача.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

Ці знаки Зодіака також скоро приєднаються до числа везунчиків. Астролог зазначає, що ті Стрільці, які нещодавно переживали справжні фінансові "американські гірки", незабаром довго затримаються на вершині. На цей знак Зодіаку звалиться величезна удача, яка з лишком окупить всі минулі промахи.

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