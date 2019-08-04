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Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют


Финансовый гороскоп на август 2019 от астролога Павла Глобы расскажет, какие знаки Зодиака очень разбогатеют

Финансовый гороскоп на август 2019 готовит некоторым знакам Зодиака приятные сюрпризы и сулит в скором времени существенные денежные поступления. В прогнозе известного астролога Павла Глобы на последний месяц лета названы такие счастливчики, а также указаны ряд моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы с минимальными затратами энергии притянуть к себе звонкую монету и избежать рисков "пройти мимо клада под ногами".

Овен

Овны по праву могут считать себя главными везунчиками августа 2019 - им улыбается удача и на любовном, и на финансовом фронтах. В то же время такие "бонусы" вполне заслужены, так как в предыдущие месяцы представителям этого знака Зодиака приходилось добиваться успеха со значительным усердием. Теперь звезды наградят самых трудолюбивых Овнов особым положительным зарядом энергетики, которая как магнит сможет притянуть к себе деньги. Это может проявиться как в солидной премии, так и в хорошем заработке от удачной сделки.

Астролог рекомендует не лениться в этот период и не отказываться от подвернувшихся "халтур" - еще немного вашего усердия и напора, и можно будет устроить себе долгожданный отдых, причем с размахом, так как полученные средства с лихвой могут перекрыть траты на курорты. В августе Овны в полной мере смогут стать не только кузнецами своей удачи, но и "чеканить монеты". В астрологическом прогнозе говорится, что рожденные под созвездием Овна в августе почувствуют мощный приток сил и вдохновения, которые можно легко конвертировать в дополнительный заработок. 

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Весы

У Весов финансовый успех в первой половине августа 2019 будет связан с поистенне сказочным везением, которое можно без труда перенаправить на достижение экономического благополучия. В астрологическом прогнозе говорится, что форуна будет буквально идти с представителями этого знака Зодиака рука об руку, и даже вести за собой. Этот период является позитивным для новых начинаний или даже ставок - однако не нужно форсировать события, лучше слушать свою интуицию, но прислушиваться к здравому смыслу и не впадать раньше времени в кураж, иначе все таки остаются риски погореть на слишком явных авантюрах. Весам в этих вопросах лучше не отключать свою врожденную взвешенность.

Астролог говорит о мощной поддержке и протекторате звезд для Весов, поэтому старайтесь быть на позитиве и смело включаться в новые проекты, не отмахиваться наобум от неожиданных предложений. 

Козерог

Козероги в августе 2019 должны помнить, что нет ничего невозможного. Финансовый гороскоп сулит представителям этого зодиакального круга в период начала нового цикла после месяца затмений чувство вдохновения и внутреннего "обновления". Амбициозные цели, которые ставят перед собой Козероги, на практике будут реализовываться с поразительной легкостью - главное не лениться. Также можно параллельно искать дополнительной строчки дохода, и тогда без особого труда можно будет заработать солидные деньги "на стороне".

В астрологическом прогнозе на первую половину августа Козерогов предупреждают о некоторых рисках, связанных с дорогой и новыми местами, поэтому путешествия лушче распланировать на более поздний период, а пока  - дерзать и трудиться, чтобы успеть побольше заработать до благоприятного времени для курортов. 

Финансовый гороскоп на август 2019 (Иллюстративное фото: unsplash/rawpixel)

Лев

Львы в августе 2019 почувствуют особое вдохновение, прилив сил и пробуждение внутренних ресурсов (успевших в июле впасть в спячку). Такая поддержка обеспечивается благоприятной позицией Меркурия по отношению к Солнцу. Финансовые вопросы и дела для представителей этого знака Зодиака в первую половину августа должны выйти "в плюс" - это может выразиться в успешном завершении бизнес-проекта, сдачи заказа раньше срока и дополнительной премии от мастерски выполненной работы.

Для своих кошельков в этот период Львы могут получить даже больше, чем расчитывали. Солидное пополнение бюджета напрямую зависит от приложенных ранее усилий в трудах, завершить которые в "мажорной тональности" поможет энергетическая подпитка от самого выгодного соотношения планет в первые недели августа. 

Финансовый гороскоп на август 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.

Также сообщалось, что астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому не повезет в последний месяц лета. 

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