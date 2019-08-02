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Деньги польются рекой при одном условии: гороскоп на август 2019

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 07:17
Деньги польются рекой при одном условии: гороскоп на август 2019
Финансовый гороскоп на август 2019 – астролог назвал самые везучие знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп на август 2019 предвещает большую прибыть некоторым знакам Зодиака

Финансовый гороскоп на август 2019, который составил известный астролог Павел Глоба, предвещает только некоторым знакам Зодиака резкие и положительные изменения в финансовой сфере. Правда, эксперт назвал условие, согласно которому самые везучие знаки смогут удержать удачу.

Астролог выделил четырех представителей зодиакальных созвездий, которым удастся привлечь к себе энергетические потоки, в результате взаимодействия с которыми, они получат огромную прибыль или наследство.

Весы

Для Весов август 2019 предвещает большой поток финансов. Чем проще и легче вы будете относиться ко всему, что с вами происходит, тем лучше. Продемонстрируйте жизни, что вы благодарны абсолютно за все! Что-то не получается? Улыбнитесь и продолжайте идти к цели. Ваш оптимизм - ключик к финансовому благополучию в этот период. Астролог Павел Глоба предупреждает, что важно быть внимательным при подписании договоров и других важных документов, так как вам встретятся нечистые на руку люди.

Козерог

В последний месяц лета Козерогам придется чаще повторять себе "Невозможное возможно!", ведь деньги с проектов потекут ручьем. Не дайте страхам и сомнениям завладеть вашими мыслями. Благодаря позитивному настрою вы сумеете достичь невероятного успеха и воплотить в жизнь амбициозные планы. Внутренне приготовьтесь к тому, что не все поддержат ваши начинания, но вам и не нужна поддержка со стороны! Огромная сила живет в вас самих - просто не мешайте ей пробудиться, советует астролог.

Деньги польются рекой при одном условии: гороскоп на август 2019

Финансовый гороскоп на август 2019 – астролог назвал самые везучие знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Лев

Самыми везучими будут представители того знака, которому принадлежит август – Львам. Объективно на передний план выходит финансовый аспект, так как Солнце, ваш управитель, будет усилено за счет благоприятной позиции Меркурия, остальные небесные тела не будут иметь здесь концептуального значения. Главное, по мнению Павла Глобы, – не пренебрегать мелочами, сейчас именно в них будет заключена возможность тотального успеха. В остальном – действуйте, опираясь на свои ощущения, сейчас интуитивная составляющая будет иметь не меньшую значимость, чем рациональная.

Овен

Благоприятное расположение звезд и умение аргументировать свою точку зрения выведут Овнов на передовые позиции. Вероятно, вам предстоит взять на себя общее управление, а вместе с тем и ответственность за осуществление важного общественного мероприятия. Месяц запомнится прекрасными отношениями с коллегами. Хорошо в такие периоды жизни начинать новые серьезные дела. Финансовый успех гарантирован Овнам, если они не будут упорствовать и настаивать на своем.

Напомним, что ранее астролог назвал везунчиков на любовном фронте. Кому предстоит найти свою вторую половинку? Читайте в материале STYLER.

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