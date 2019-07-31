Астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа

Гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астролог озвучил точный гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на август 2019 для каждого знака Зодиака составили астрологи. Эксперты назвали знаки, которых ждет успех в последний месяц лета, а также предостерегли некоторые знаки Зодиака об опасности. Чего ждать в любви, карьере, финансах – читайте в гороскопе на август.

Овен

Проведет первую половину месяца в домашних заботах или различных организационных мероприятиях. Новая луна позовет Овнов в поездку, которая сложится очень даже неплохо.

Телец

В первые дни августа вернется из очередной поездки, но, скорее всего, надолго дома не задержится. Новая луна позовет в дорогу и в одном случае она будет связана с отдыхом, а в другом - с работой. А между тем в этом лунном месяце могут также решиться некие проблемы бытового характера - ремонт, операции с недвижимостью и тому подобное.

Близнецы

В начале месяца могут рассчитывать на приличные деньги и столь же приличные расходы. Новая луна у целом благоприятна для вас - это и новые знакомства, и романтические настроения, и яркая, запоминающаяся поездка.

Гороскоп 2019

Рак

В августе вам придется встречаться со многими людьми. Ждите в последний месяц лета приличные деньги - в финансовом отношении август сложится очень неплохо. Но работать также придется в поте лица.

Лев

Львы проведут почти весь месяц в бытовых и семейных заботах. Возможны депрессивные настроения и ухудшение здоровья. В конце месяца ситуация несколько улучшится и многие вопросы, которые вы считали тупиковыми, станут постепенно решаться.

Дева

В первые дни августа встретиться с друзьями и обсудит некий финансовый вопрос. Последний летний месяц - мирное и спокойное время, которое позволит подготовиться к более яркому периоду, вполне реальному в сентябре.

Весы

Август для вас - время важных встреч, а для кое-кого еще и приплыва приличных денег. Новая луна даст шанс улучшить отношения с многими людьми, в первую очередь с коллегами издалека, а также с детьми и близкими. Отдых, запланированный на конец августа, пройдет на ура, где бы вы его не проводили.

Скорпион

Скорпиону весь август придется трудиться в поте лица, но пользу от этого звезды видят великую. Возможны предложения новой работы или укрепление позиций на прежнем месте. А первые дни месяца пройдут в поездке или в беготне по многочисленным неотложным делам.

Стрелец

Вы проведете время до середины августа в бытовых хлопотах и бесконечных заботах. Очень вероятна поездка куда-то за границу (или проведете отпуск вдали от дома). Реальны новые профессиональные предложения, причем - от коллег издалека. Личные отношения заметно улучшатся.

Гороскоп 2019

Козерог

В первой половине августа встретитесь с коллегами и сможете урегулировать некие вопросы, которые волновали вас в предыдущий период. Новая луна знаменует спокойный период, который можно посвятить себе и разным заботам, связанным с близкими людьми. Проблемы в жизни личной становятся более понятными и от этого более решаемыми.

Водолей

В августе Водолеи столкнутся со многими заботами. Самые везучие представители этого знака Зодиака могут рассчитывать на немалые деньги. Последний месяц лета принесет много новых знакомств, поездку, а людям одиноким новый роман и более яркое продолжение уже начатой любовной истории.

Рыбы

Рыбы проведут начало августа беспокойно, но интересно. Во второй половине месяца придется вплотную заниматься работой - август окажется продуктивным и деловым. Возможны новые предложения или повышение на прежнем месте. Личная жизнь немного отойдет на второй план, но в целом все будет хорошо.

Ранее астролог рассказал, кто разбогатеет в августе.