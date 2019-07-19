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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 06:37
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами
Финансовый гороскоп (фото: коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали о тех знаках, которые испытывают трудности с деньгами

Не все знаки Зодиака прирожденные эксперты в финансовых вопросах. Есть три знака, которые чаще остальных сталкиваются лицом к лицу с финансовыми проблемами.

Овны

Овны не умеют обращаться с деньгами, потому что они деньги попросту не считают. Людям, с этим знаком Зодиака, всегда не везет с деньгами. Это связано с тем, что они очень несерьезно относятся к своим средствам.

С одной стороны, это, может быть, и хорошо, потому что они не тратят лишний раз свои нервы. Но если посмотреть на это с другой стороны, то это плохо, потому что деньги нужно расходовать аккуратно, а Овны это делать категорически не умеют.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами

Финансовый гороскоп (фото: pixabay.com)

Этим людям нужно тщательно планировать свои расходы. Если Овен и работает, он может знать цену деньгам, но все равно будет тратить их не на самые необходимые вещи.

Овны, которым деньги достаются легко, почти никогда не могут скопить какую-то запланированную сумму. Овны - это люди, которые не станут покупать в супермаркетах продукты, только потому, что их цена уменьшилась. Они будут покупать то, что им хочется. А экономить - это не для них.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами

Финансовый гороскоп (фото: pixabay.com)

Весы

Весы очень щедрые люди, но работать они не любят. Они могут заниматься работой, к которой у них лежит душа, но рутинная работа им очень быстро надоедает.

Кроме того, Весы испытывают большие проблемы со своей мотивацией, поэтому им нужен кто-то, кто сможет подтолкнуть их к активности и развитию. Весы также избегают того, чтобы стать у кого-то на пути.

Весы нуждаются в коллективе, в котором все сотрудники будут очень дружны, и никто не будет пытаться показать, что он лучше других. Они слишком доброжелательны, поэтому довольно часто их добротой пользуются корыстные люди. Из-за этого создается впечатление, что в финансовом плане они просто неудачники, но на самом деле причина неприятностей Весов - развитая эмпатия.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами

Финансовый гороскоп (фото: pixabay.com)

Рыбы

Астрологи считают, что Рыбы - хорошие бизнесмены, но им не удается полностью раскрыть свои таланты, потому что большинство из представителей этого знака просто ленивые люди.

Рыбам не везет в финансовом плане, потому что они не хотят ничего делать для того, чтобы быть успешнее. В их жизни должно случиться что-то, что смогло бы заставить их двигаться в сторону своей мечты. А советы близких людей им не помогут.

Кроме того, Рыбы очень похожи на Овнов тем, что не умеют тратить деньги. Они всегда покупают самое дорогое вместо того, чтобы купить менее дорой товар.

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