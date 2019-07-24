Новый роман уже этим летом: астролог назвал везунчиков на любовном фронте

Фото: коллаж РБК-Украина

Каким знакам Зодиака звезды сулят амурные свершения летом говорится в прогнозе от Павла Глобы

Гороскоп любви и отношений на лето 2019 для всех знаков Зодиака от известного астролога Павела Глобы подскажет, кому предстоит встретить свою вторую половинку или же вдохнуть в уже существующий роман больше страсти. Амурные вопросы бесспорно у каждого решаются индивидуально, однако звезды и расположение планет иногда способны создавать очень удачные условия для действий и подталкивать в нужном направлении. Особенно тех, кто не против подсказок.

Астролог выделил несколько знаков Зодиака, кому звезды особо благоволят в любовных делах этим летом. Согласно его прогнозу, счастливчиками стали Овны, Девы и Весы.

Гороскоп любви для Овна на лето 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Овен

Для рожденных под созвездием Овна летний период 2019 года является особо удачным на амурном фронте. Главное, советует астролог, если вы еще в поиске длительных отношений, не пытаться форсировать события и не флиртовать "налево и направо", что только способно отпугнуть вторую половинку. Старайтесь просто быть собой, чтобы в присущих Овнам стойкости и целенаправленности легче было бы разглядеть основной залог крепких отношений - надежность, а значит и верность. После окончания "сезона" ретроградного Меркурия особая энергетика у Овнов, будто магнит, способна притягивать людей и разжигать к вам интерес - и тут важно не проморгать знаки внимания со стороны и проявлять открытость, а личный шарм и обаяние усилит благоприятное впечатление о вас.

Также звезды во второй половине августа сулят Овнам неожиданные и приятные встречи, поэтому не стоит отказываться от подвернувшейся возможности отправиться в отпуск или на отдых - тут и новые лица, и релакс перед осенним насыщенным трудами периодом. Если же на работе вас не отпускают "развеяться", то просто больше выходите в свет и ищите новые знакомства. Есть особо высокие шансы встретить сентябрь, уже завязав отношения с близким человеком.

Гороскоп любви для Девы на лето 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дева

У Дев лето 2019 года прогнозируется бурным и страстным, звезды сулят с августа море положительных эмоций на любовном поприще. Для начала романа у рожденных под этим знаком Зодиака шире открывается "окно возможностей", поэтому одиноким стоит подготовиться к наилучшей самопрезентации и больше уделять внимание своей внешности, быть в форме - встречают-то по одежке.

Астролог также советует тем Девам, у которых уже есть пара, быть готовыми к серьезным предложениям или к переходу отношений на другой уровень.

Гороскоп любви для Весов на лето 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Весы

Для представителей знака Зодиака Весы этот летний период должен стать очень удачным в сфере любовных отношений. Звезды сулят тем, кто еще не встретил себе пары или расстался ранее со своей второй половинкой, наконец развернуться в нужном направлении и обрести ее. Ну а тем Весам, у которых любимый человек уже есть, астролог говорит о высокой вероятности эмоционально всплеска в августе - иными словами можно раздуть настоящее пламя из зажженного огонька любви.

Начать новый роман уже до окончания лета или укрепить существующий поможет природное для Весов умение находить гармонию в спорных вопросах, чем-то жертвовать иной раз, но непременно получать от этого выгоду и приобретать даже большее. Врожденная взвешенность Весов и неконфликтность притягивает других людей и придает им чувство уверенности - а это отличный "двигатель" для укрепления отношений, ведь быть рядом с такими людьми всегда приятно.

Как сообщалось ранее, астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому не повезет в последний месяц лета.

Также мы писали, что астролог Павел Глоба дал прогноз на август 2019 года и назвал несколько знаков, для которых август может стать отсчетом до новой и счастливой жизни.