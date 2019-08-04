Астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро казково розбагатіють

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 готує деяким знакам Зодіаку приємні сюрпризи і обіцяє незабаром суттєві грошові надходження. У прогнозі відомого астролога Павла Глоби на останній місяць літа названі такі щасливчики, а також вказано ряд моментів, на які варто звернути увагу, щоб із мінімальними витратами енергії притягти до себе дзвінку монету та уникнути ризиків "пройти повз скарбу під ногами".

Овен

Овни по праву можуть вважати себе головними щасливцями серпня 2019 - їм посміхається удача і на любовному, і на фінансовому фронтах. У той же час такі "бонуси" цілком заслужені, адже в попередні місяці представникам цього знаку Зодіаку доводилося домагатися успіху зі значною ретельністю. Тепер зірки нагородять найбільш працьовитих Овнів особливим позитивним зарядом енергетики, яка наче магніт зможе притягти до себе гроші. Це може проявитися як в солідній премії, так і в хорошому заробітку від вдалої оборудки.

Астролог рекомендує не лінуватися в цей період і не відмовлятися від випадкових "халтур" - ще трохи вашої старанності та напору, і можна буде влаштувати собі довгоочікуваний відпочинок, причому із розмахом, бо отримані кошти з лишком можуть перекрити витрати на курорти. У серпні Овни повною мірою зможуть стати не тільки ковалями своєї вдачі, але й "карбувати монети". У астрологічному прогнозі йдеться, що народжені під сузір'ям Овна в серпні відчують потужний приплив сил і натхнення, які можна легко конвертувати на додатковий заробіток.

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Терези

У Терезів фінансовий успіх у першій половині серпня 2019 буде пов'язаний із насправді казковим везінням, яке можна без зусиль перенаправити на досягнення економічного благополуччя. В астрологічному прогнозі йдеться про те, що форуна буквально йтиме із представниками цього знаку Зодіаку рука об руку, і навіть вестиме за собою. Цей період є позитивним для нових починань або навіть ставок - однак не потрібно форсувати події, краще слухати свою інтуїцію, але дослухатися здорового глузду і не впадати раніше часу в кураж, інакше все таки залишаються ризики погоріти на надто явних авантюрах. Терезам в цих питаннях краще не відключати свою вроджену виваженість.

Астролог говорить про потужну підтримку й протекторат зірок для Терезів, тому намагайтеся бути на позитиві та сміливо включатися в нові проекти, не відмахуватися навмання від несподіваних пропозицій.

Козеріг

Козероги в серпні 2019 повинні пам'ятати, що немає нічого неможливого. Фінансовий гороскоп обіцяє представникам цього зодіакального кола в період початку нового циклу після місяця затемнень почуття натхнення і внутрішнього "оновлення". Амбітні цілі, які ставлять перед собою Козероги, на практиці будуть реалізовуватися із вражаючою легкістю, головне не лінуватися. Також можна паралельно шукати додаткові осередки доходу, і тоді без особливих зусиль можна буде заробити солідні гроші "на стороні".

У астрологічному прогнозі на першу половину серпня Козерогів попереджають про деякі ризики, пов'язані з дорогою і новими місцями, тому подорожі краще розпланувати на більш пізній період, а поки - дерзати і працювати, щоб встигнути більше заробити до сприятливого часу для курортів.

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 (Ілюстративне фото: unsplash/rawpixel)

Лев

Леви в серпні 2019 відчують особливе натхнення, прилив сил і пробудження внутрішніх ресурсів (що встигли в липні впасти у сплячку). Така підтримка забезпечується сприятливою позицією Меркурія по відношенню до Сонця. Фінансові питання і справи для представників цього знаку Зодіаку в першу половину серпня повинні вийти в "плюс" - це може відобразитися у вдалому завершенні бізнес-проекту, завершенні замовлення раніше терміну і додатковій премії від майстерно виконаної роботи.

Для своїх гаманців у цей період Леви можуть отримати навіть більше, ніж розраховували. Солідне поповнення бюджету безпосередньо залежить від докладених зусиль раніше в працях, завершити які у "мажорній тональності" допоможе енергетичне підживлення від найвигіднішого співвідношення планет в перші тижні серпня.

Фінансовий гороскоп на серпень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вперто не щастить з фінансами.

Також повідомлялося, що астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому не пощастить в останній місяць літа.